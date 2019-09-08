virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
Dalla Rete Google NewsItalcementi: Aitec, da Pesenti contributo fondamentale a settore cemento - Affaritaliani.it
Italcementi: Aitec, da Pesenti contributo fondamentale a settore cemento Affaritaliani.it
Milano, 24 lug. (AdnKronos) - “L'ingegner Giampiero Pesenti è stato per lunghi anni un punto di riferimento per tutta l'industria italiana del cemento. Ha guidato ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BENVENUTI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTÀ SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. SULLA VIA BRACCIANESE CLAUDIA ALL’ALTEZZA DI TOLFA TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA VIA SAN SEBASTIANO E VIA AUGUSTO BIANCHI NELLE DUE DIREZIONI CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA APPIA DA ALBANO LAZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BENVENUTI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD INVITIAMO ALLA DOVUTA ATTENZIONE TRA I CASELLI DI SAN CESAREO E MONTE PORZIO PER UN INCEDIO E LA COSEGUENTE PRESENZA DI FUMO. PER IL RESTO AL MOMENTO NON SI SEGNALANO DIFFICOLTÀ SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI SULLA VIA BRACCIANESE CLAUDIA ALL’ALTEZZA DI TOLFA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI IN LOCALITA ARICCIA VIA APPIA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA CAMETTI E VIA VOLTERRA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER L’EVENTO SAGRA DELLA PORCHETTA CODE SU VIA DEI LAGHI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI RALLENTA IN INTERNA DA VIA CASILINA ALLA A1 Roma-NAPOLI SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA GIUSTIGNANA E LA STORTA NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN LOCALITA ARICCIA VIA APPIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 11 :20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA GIUSTIGNANA E LA STORTA NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN LOCALITA ARICCIA VIA APPIA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA CAMETTI E VIA VOLTERRA NEI DUE SENSI DI MARCIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 10 :20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN LOCALITA ARICCIA VIA APPIA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA CAMETTI E VIA VOLTERRA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER L’EVENTO SAGRA DELLA PORCHETTA SULA LITORANEA CODE A TRATTI DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA E PIU AVANTI DA MARINA DI ARDEA AD ANZIO NEI DUE SENSI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE DA DOMANI 9 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 09 :20 FEDERICXO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFCO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE IN LOCALITA ARICCIA SU VIA APPIA, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA CAMETTI E VIA VOLTERRA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER L’EVENTO SAGRA DELLA PORCHETTA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE DA DOMANI 9 SETTEMBRE IL SERVIZIO DELLA METRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 08 :20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON SI SEGNALANO PROBLEMI DI VIABILITA SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE DA DOMANI 9 SETTEMBRE IL SERVIZIO DELLA METRO B SARÀ RIPROGRAMMATO PER CONSENTIRE I LAVORI CHE PORTERANNO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON SI SEGNALANO PROBLEMI DI VIABILITA SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE Roma FIUMICINO, FL3 VITERBO Roma E FL5 Roma CIVITAVECCHIA LA CIRCOLazioNE SARA INTERROTTA TRA Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA CODE ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, TRA CASILINA E APPIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIOPNE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO DA CAMPO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIOPNE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO DA CAMPO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO, IN ENTRATA A Roma ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI LE ALTRE NOTIZIE NELL’AMBITO DEI LAVORI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA MARTEDI’ 10 A VENERDI 14 SETTEMBRE, PER CONSENTIRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DDEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA E SULLA FLAMINIA NEI PRESSI DI QUARTICCIOLO IN TUTTI I CASI, NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO OGGI E DOMANI PER LAVORI PROGRAMMATI LA CIRCOLazioNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO AL VIA OGGI LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO A PARTIRE DA LUNEDI’ PROSSIMO NELLE ORE SERALI, DALLE ORE 21.00 SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, I TRENI ...