Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 09 :20 FEDERICXO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFCO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE IN LOCALITA ARICCIA SU VIA APPIA, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA CAMETTI E VIA VOLTERRA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER L’EVENTO SAGRA DELLA PORCHETTA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE DA DOMANI 9 SETTEMBRE IL SERVIZIO DELLA METRO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 08 :20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON SI SEGNALANO PROBLEMI DI VIABILITA SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE DA DOMANI 9 SETTEMBRE IL SERVIZIO DELLA METRO B SARÀ RIPROGRAMMATO PER CONSENTIRE I LAVORI CHE PORTERANNO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 8 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON SI SEGNALANO PROBLEMI DI VIABILITA SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE Roma FIUMICINO, FL3 VITERBO Roma E FL5 Roma CIVITAVECCHIA LA CIRCOLazioNE SARA INTERROTTA TRA Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA CODE ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, TRA CASILINA E APPIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIOPNE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO DA CAMPO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIOPNE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO DA CAMPO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO, IN ENTRATA A Roma ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI LE ALTRE NOTIZIE NELL’AMBITO DEI LAVORI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA MARTEDI’ 10 A VENERDI 14 SETTEMBRE, PER CONSENTIRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DDEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA E SULLA FLAMINIA NEI PRESSI DI QUARTICCIOLO IN TUTTI I CASI, NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO OGGI E DOMANI PER LAVORI PROGRAMMATI LA CIRCOLazioNE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO AL VIA OGGI LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO A PARTIRE DA LUNEDI’ PROSSIMO NELLE ORE SERALI, DALLE ORE 21.00 SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, I TRENI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E CASILINA, TRAFFICO SCORREVOLE CODE PER INCIDENTE, INVECE, SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E RIANO NELLE DUE DIREZIONI VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DEI CASTELLI RomaNI: SI STA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PE RINCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E CASILINA, TRAFFICO SULLA CORSIA DI SORPASSO. IN INTERNA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E RIANO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE VERSO POMEZIA DALLA COLOMBO A CASTEL RomaNO CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 11 :20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA ALLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA SULLA STESSA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE VERSO POMEZIA DALLA COLOMBO A CASTEL RomaNO TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DEI CASTELLI RomaNI SI STA IN CODA SULLA REGIONALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 10 :20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA ALLA CAPITALE RESTA CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 09 :20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULL’A1 Roma NAPOLI TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI ATTENZIONE AL VIOLENTO TEMPORALE SULLA Roma TARQUINIA, PIOGGIA MOLTO INTENSA TRA CIVITAVECCHIA NORD E L’ALLACCIAMENTO ALL STATALE 698 DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI SULLA CASSIA SI ...