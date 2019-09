Venezia | attivisti per l’ambiente | “Ora la prima causa legale contro lo Stato per

Venezia - gli attivisti per l’ambiente 7 ore sul red carpet : “Ministro Costa dalla nostra parte? Dichiari l’emergenza climatica” : Circondati dalle forze dell’ordine, intorno alle 14 di ieri, i mille attivisti climatici che hanno occupato il red carpet decidono di evitare la resistenza passiva e i ‘trascinamenti’ e tornare autonomamente a preparare il corteo del pomeriggio: “È il momento di mostrare il cervello, non i muscoli” spiegano al microfono, delusi di non aver incassato il sostegno della Mostra del Cinema di Venezia ma intenzionati a evitare tensioni con la polizia. ...

Clima - Mick Jagger dalla parte degli attivisti : “Protestano alla Mostra del Cinema di Venezia? Sono contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...

Venezia - Jagger : sto con gli attivisti : 14.52 "Sono felice che lo facciano, sono quelli che erediteranno il pianeta. Negli Usa i controlli ambientali che avrebbero aiutato a proteggere il clima sono stati annullati. Sono felice che le persone vogliano manifestare, sono con loro". Al Lido per il film di chiusura della Mostra di Venezia, 'The Burnt Orange Heresy' di Giuseppe Capotondi, Mick Jagger appoggia così la protesta degli attivisti del Comitato No Grandi Navi, che hanno ...

Mostra del Cinema di Venezia - attivisti invadono il red carpet - : Francesca Galici Blitz in laguna: circa 400 attivisti hanno pacificamente invaso il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per protestare contro l'attracco dell grandi navi in laguna Imprevisto sul red carpet in laguna, dove centinaia di attivisti hanno pacificamente invaso l'area dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia. Il motivo è la protesta contro le grandi navi che attraccano in laguna, al centro di accese polemiche da ...

Venezia - alla Mostra del Cinema attivisti contro il riscaldamento globale occupano il red carpet. Azione di disturbo contro nave da crociera : Si sono svegliati in centinaia, alle 5 del mattino, e dal campeggio internazionale per la giustizia climatica “Venice Climate Camp” si sono diretti verso il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, che attualmente resta occupato da un migliaio di attivisti contro il riscaldamento globale. Mentre gli occupanti non sembrano intenzionati a lasciare lo spazio occupato di propria volontà e le forze dell’ordine stanno cercando di trattare ...

Festival del Cinema Venezia - gli attivisti "No Grandi Navi" occupano il red carpet. FOTO : Festival del Cinema Venezia, gli attivisti "No Grandi Navi" occupano il red carpet. FOTO Secondo gli organizzatori della protesta ci sarebbero circa 400 manifestanti. In un post su Facebook era stato lanciato l'appello ad aderire alla manifestazione: "Chiediamo che venga dichiarata l'emergenza climatica". ...

Centinaia di attivisti occupano il red carpet a Venezia : La protesta guidata dal Movimento “No grandi navi”. Fra gli slogan «Giustizia climatica adesso» e «Siamo tutti antifascisti»