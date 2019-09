Usa | si dimette direttore del Media Lab del Mit Accettare donazioni di Epstein ha

“Il Governo qui si arresta” - Conte si dimette e accUsa Salvini : botta e risposta velenoso in Senato : Il Presidente del Consiglio ha annunciato la fine del Governo M5S-Lega, puntando il dito contro Matteo Salvini durante il proprio discorso in Senato E’ durato poco più di un anno il Governo formato da MoVimento 5 Stelle e Lega, una coalizione che non è riuscita a portare a termine il proprio lavoro. Valerio Portelli/LaPresse Nella giornata di oggi è calato ufficialmente il sipario, con il discorso del Premier Giuseppe Conte davanti ...

Papa Francesco - veleni in Vaticano. «Dagli Usa un complotto per farlo dimettere» : L'estate più calda degli ultimi secoli per via del riscaldamento climatico il Papa l'ha mitigata grazie alla temperatura costante dell'aria condizionata. Francesco è rimasto...

Stati Uniti vs Papa Francesco/ Viganò - Bannon e lobby : piano Usa per farlo dimettere : piano Stati Uniti per far dimettere Papa Francesco: lo scontro tra Chiesa e lobby Usa, dai casi Viganò e Bannon fino al dramma della pedofilia

Si dimette l'ambasciatore Usa a Mosca : 20.00 John Huntsman, ambasciatore americano a Mosca, ha rassegnato le dimissioni al presidente Donald Trump, dopo due anni di incarico nella capitale russa. L'ex candidato repubblicano alla Casa Bianca torna nello Utah, dov'è nato e dov'è stato governatore, per tentare un nuovo mandato. Le dimissioni saranno effettive dal 3 ottobre, "un tempo,spero, sufficiente per nominare e confermare un successore", ha detto. In due anni a Mosca ha gestito ...

Gran Bretagna - si dimette l’ambasciatore negli Usa. Johnson sotto tiro per non averlo difeso : L'ambasciatore britannico a Washington, Sir Kim Darroch ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di rappresentante diplomatico del governo di Londra negli Stati Uniti. Le dimissioni arrivano a conclusione di una vicenda iniziata con la pubblicazione di cablogrammi diplomatici riservati contenenti giudizi molto critici dell'ambasciatore sull'amministrazione Trump e sullo stesso presidente americano, definito "incompetente" e "inetto". ...

Spadafora non chiede scUsa a Salvini e non si dimette : "Ho fatto il mio dovere" : Lascia il palazzo dei gruppi di Montecitorio e si dirige verso il suo ufficio di Palazzo Chigi. Vincenzo Spadafora, che ieri ha attaccato frontalmente Matteo Salvini, adesso usa toni più concilianti ma non per questo rinuncia a ribadire le sue ragioni: “È mio dovere mantenere la barra dritta quando qualcuno del governo o delle varie forze politiche va oltre certi limiti. Io rappresento il governo su questi temi”. Nel ...