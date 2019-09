Usa 2020,terzo sfidante di Donald Trump

Unrepubblicano, ex governatore del South Carolina dal 2003 al 2011, Mark Sanford, si candiderà alle primarie repubblicane controin vista delle elezioni presidenziali Usa del. "Penso che il partito repubblicano si sia smarrito", dice Sanford, puntando il dito contro il debito "incredibile" checontribuisce,a suo parere, a scavare. Gli altri due repubblicani: il miliardario,ex governatore del Massachusetts, Bill Weld e Joe Walsh, ex parlamentare nel 2010 per un solo mandato.(Di domenica 8 settembre 2019)