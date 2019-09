Us Open | colpi più potenti e grande personalità | Bianca Andreescu batte di nuovo Serena

Golf – Cervino Open : partenza spaziale di David Carey - undici colpi sotto il par per l’irlandese dopo il primo giro : Il leader precede di quattro colpi il francese Anthony Renard e lo spagnolo Angel Hidalgo Portillo Straordinaria impresa dell’irlandese David Carey che ha realizzato uno spettacolare score record di 57 colpi, undici sotto par, nel primo giro del Cervino Open, torneo in calendario nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private e nell’Alps Tour, che si sta svolgendo a Cervinia, sul percorso del Golf Club Cervino (par 68), uno dei campi più ...

US Open - i colpi decisivi di Berrettini contro Monfils al tie break : rivedi le giocate più belle : Matteo Berrettini nella storia: il 23enne accede alle semifinali degli US Open dopo un digiuno, in casa azzurra, che durava da più di 40 anni. Il tennista romano ha battuto il numero 13 del ranking Atp, Gael Monfils per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6. Nel video, le immagini dei punti decisivi e il tie break. L'articolo US Open, i colpi decisivi di Berrettini contro Monfils al tie break: rivedi le giocate più belle proviene da Il Fatto Quotidiano.

US Open - i colpi da show di Berrettini contro Rublev : l’avversario non può nulla e l’italiano vola ai quarti : Vittoria di carattere agli US Open di Matteo Berrettini, che batte il russo Andrej Rublev per 6-1, 6-4, 7-6. Il 23enne romano, così, vola ai quarti battendo uno dei giovani più promettenti del tennis mondiale: Rublev si è già concesso il lusso di battere Roger Federer, Tsitsipas, Simon e Kyrgios. Nel prossimo match Berrettini incontrerà il francese Gael Monfils, approdato già nove volte ai quarti di uno Slam e per due volte in semifinale ...

Open Arms - perché l’indagine per omissione d’atti d’ufficio potrebbe colpire Salvini : La procura di Agrigento sta indagando sui presunti 'abusi' commessi dalle autorità sulla vicenda Open Arms. L'inchiesta per omissione d'atti d'ufficio colpisce diversi funzionari pubblici a vario livello. E a quanto si apprende tutti avrebbero iniziato a indicare il titolare del Viminale come unico responsabile.Continua a leggere

Richard Gere a Lampedusa in sostegno dei migranti salvati dalla Open Arms : “Mio figlio è rimasto molto colpito da questa vicenda” : “Hanno tutti toccato il mio cuore. Ho parlato con un gruppo di donne sulla nave: una nonna, con la figlia e i nipotini e la loro storia è orribile. Hanno minacciato di fare del male al resto della famiglia se la mamma dei bambini non si fosse concessa sessualmente più volte e lei si è sacrificata”. A dirlo è Richard Gere, l’attore americano che venerdì è salito a bordo della nave dell’ong Open Arms ormeggiata da giorni al ...

Golf - British Open 2019 : Shane Lowry allunga con un terzo giro stellare - Tommy Fleetwood insegue con quattro colpi di ritardo : Delirio irlandese per la conclusione del terzo giro dell’Open Championship 2019, il più prestigioso torneo del calendario Golfistico internazionale in corso di svolgimento nella splendida cornice del Royal Portrush Golf Club. Il pubblico di casa non è riuscito a trattenere il proprio entusiasmo accogliendo con cori da stadio e applausi a scena aperta Shane Lowry sul green dell’ultima buca, in un momento davvero emozionante. Il ...