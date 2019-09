Uomo di 27 anni ha deciso di fare causa ai genitori | il motivo è incredibile

L’Uomo del giorno - Claudio Sala : il “Poeta del gol” compie 72 anni - per lui il Torino spese 475 milioni : Claudio Sala compie 72 anni. Basta il suo nome per far riaffiorare alla mente dei tifosi del Torino dolcissimi ricordi. I suoi dribbling e la sua fantasia hanno ispirato i “Gemelli del gol” Pulici e Graziani e hanno portato lo scudetto nella bacheca granata nel 1976, dopo 27 anni. Cresce nel Monza con cui esordisce in Serie C e Serie B. A portarlo nel massimo campionato è il Napoli di Ferlaino e l’allenatore Beppe ...

Dramma sui binari - morto Uomo di 47 anni : E' successo intorno alle sei di mattina nel Milanese. La vittima è stata travolta da un treno in corsa

Cosenza : bimbo nordafricano di 3 anni si avvicina a passeggino - un Uomo lo prende a calci : Da Cosenza arriva la cronaca di un'incredibile storia di razzismo e violenza ai danni di un bambino. Qualche giorno fa, un uomo che passeggiava in centro città con il figlioletto di pochi mesi ha sferrato un violento calcio all'addome ad un bambino di soli 3 anni di origine nordafricana solo perché si era avvicinato al passeggino. La vicenda è stata resa nota da un passante che ha assistito all'incredibile scena. Il calcio all'addome Martedì ...

Nuoro : colpito da un grosso ramo - muore sul lavoro Uomo di 59 anni : Michele Manca, un uomo di 59 anni di Atzara, in Sardegna, è morto ieri mentre stava lavorando nei campi: Manca stava potando un albero con una motosega quando è stato colpito da un grosso ramo. I soccorsi, rapidi, si sono purtroppo rivelati inutili.Continua a leggere

Ferrari - 90 anni di amore. Il DUomo si tinge di rosso : Umberto Zapelloni In piazza tutti i campioni F1 da Vettel a Leclerc Monza rinnova il contratto: Gp per altri 5 anni L a Ferrari è passione, emozione, velocità. Ma è anche donne, uomini, automobili. C'era tutto questo ieri sotto la Madonnina per festeggiare con uno show mai visto i 90 anni della Scuderia e le 90 edizioni del Gran premio d'Italia. Piazza del Duomo si trasforma in Piazza Rossa, la marea che invade il sagrato vestita di ...

Trittico di rapine in supermercato : arrestato Uomo di 29 anni : Roma – E’ stata eseguita ieri pomeriggio, dagli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di S.A., romano di 29 anni. Il ragazzo era stato arrestato il 7 agosto scorso dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino dopo che lo stesso, travisato e armato di coltello, aveva rapinato un supermercato di via Turino di Sano dandosi alla fuga. ...

Cina - attacco a una scuola elementare : uccisi otto bambini e feriti altri due. Fermato il presunto omicida : è un Uomo di 40 anni : Morti durante il loro primo giorno di scuola elementare. È quanto successo ieri a Chaoyangpo, nella provincia cinese di Hubei, dove un uomo di 40 anni armato di coltello è entrato in una classe uccidendo otto bambini e ferendone altri due. A riferirlo è la polizia locale che però non dà ulteriori dettagli. Ancora da chiarire, quindi, le modalità dell’attacco e la gravità dei feriti. Il presunto omicida, di cognome Yu, è stato subito ...

Forlì - Uomo di 79 anni precipita con il deltaplano e muore : Ennio Terzi, un elettricista romagnolo in pensione di 79 anni, è morto questa mattina a Rocca San Casciano, vicino a Forlì, dopo essere precipitato con il deltaplano. Il velivolo è stato trovato in un capannone abbandonato e per l'uomo non c'era ormai più niente da fare.Continua a leggere

Dopo 32 anni di fidanzamento - Leo Gullotta ha sposato l'Uomo che ama : Dopo 32 anni di vita insieme, qualche mese fa Leo Gullotta si è civilmente unito con il suo compagno di sempre, coronando una lunghissima storia d'amore\\ Dopo 32 anni di fidanzamento, Leo Gullotta si è civilmente unito con il suo compagno di una vita. L'attore ha scelto il programma “Io e Te” per annunciare ufficialmente il matrimonio con l'uomo che ama e ha mostrato con orgoglio la fede al dito. “I diritti sono conquistati e ...

Ambiente - l’Uomo ha iniziato a modificare il clima 10mila anni fa. La ricerca : “Impennata squilibrio ecosistema negli ultimi 150 anni” : L’uomo modifica Ambiente e clima da almeno 10mila anni, da molto prima dell’introduzione dell’agricoltura di tipo intensivo. A dirlo sono i Big Data relativi al periodo compreso tra 10mila e 170 anni fa, raccolti grazie al progetto ArchaeoGLOBE con il contributo di 255 ricercatori in tutto il mondo, tra cui anche 5 italiani, come riporta la rivista Science, che ha pubblicato i risultati della ricerca. “La trasformazione ...

I cambiamenti climatici non sono dovuti all’Uomo moderno : abbiamo iniziato a modificare il clima 10.000 anni fa : L’uomo ha iniziato a modificare ambiente e clima molto prima di quanto si pensi: tutto è cominciato 10.000 anni fa, secoli prima dell’avvento dell’agricoltura intensiva. A giungere a questa conclusione sono stati i Big Data relativi al periodo compreso fra 10.000 e 170 anni fa, raccolti grazie al progetto ArchaeoGLOBE con il contributo di 255 ricercatori in tutto il mondo tra cui anche 5 italiani. Pubblicata sulla rivista ...

Ricco Uomo d’affari di 44 anni si sposa nello stesso giorno con 4 donne - le mogli hanno due 24 anni e due 23 anni le famiglie delle ragazze in cambio ha ricevuto 33 mucche : Un uomo d’affari sudafricano ha deciso di sposare ben quattro mogli. L’uomo di 44 anni ha scelto le sue quattro mogli tutte giovanissime. Due delle donne hanno 24 anni, le altre due 23 anni. L’uomo ha voluto ripagare le famiglie delle ragazze con un particolare regalo, 33 mucche. Il regalo è stato molto apprezzato dai genitori delle neo spose. L’uomo si è fatto accompagnare alla cerimonia da una bellissima limousine bianca e ha voluto ...

Piacenza - scomparsi un Uomo di 47 anni e una ragazza di 28 : ricerche in corso. Sommozzatori al lavoro nelle vasche di irrigazione : Sono stati visti l’ultima volta domenica 25 agosto. Poi più nulla. Sono in corso da circa 48 ore le ricerche di due persone scomparse, Massimo Sebastiani, operaio di 47 anni ed Elisa Pomarelli, 28 anni, entrambi di Carpaneto, in provincia di Pazienza. Vigili del Fuoco e carabinieri stanno setacciando la zona, anche con l’aiuto di un elicottero, scandagliando grazie al nucleo Sommozzatori dei pompieri anche il fondo di alcuni specchi ...

Mihajlovic in panchina per il suo Bologna - Gianni Morandi : “Uomo coraggioso. Ha emozionato tutti” : “Ieri sera ero a Verona a vedere la prima partita di campionato del Bologna. Sorpresa incredibile, è arrivato Sinisa Mihajlovic, l’allenatore malato di leucemia che è voluto essere vicini ai suoi giocatori per questo inizio, contro il parere dei medici, rischiando moltissimo”. Inizia così un video messaggio pubblicato da Gianni Morandi sul proprio profilo Instagram. “Un uomo coraggioso, forte, che sta combattendo una battaglia ...