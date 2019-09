Uomini e Donne | Beatrice Valli e la battutaccia su Belen Rodriguez | Farfallina? Io

Uomini e Donne/ Alessandro e Giulio : tronisti "alfa" - ecco perché - Trono Classico - : Uomini e Donne, Trono Classico anticipazioni e news: Giulio Raselli e Alessandro Zarino già in competizione, una ragazza piace ad entrambi i tronisti.

Tina Cipollari pesa 84 chili - la sfida a Uomini e Donne : perderà 20 chili entro Natale 2019 : Quanto pesa Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne? È stata lei stessa a svelarlo nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi. La padrona di casa ha fatto arrivare un nutrizionista in studio per lei. La sfida: perdere 20 chili entro Natale. Tina parte da 84 chili.Continua a leggere

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019. Ancora ko Mol/Sorum : finale mondiale bis tra gli Uomini. Risorge Ludwig (e sfida Agatha/Duda) tra le donne : Da Amburgo a Roma la strada è breve, almeno in campo maschile. Stessa finale mondiale al Foro Italico e stesso sgomento nel non vedere nell’atto conclusivo i grandi protagonisti della stagione, i norvegesi Mol/Sorum che, dopo 31 successi consecutivi, otto tornei vinti più un titolo europeo, si fermano davanti alla rimonta dei campioni del mondo russi Krasilnikov/Stoyanovskiy e Ancora una volta dimostrano di non essere invincibili, anzi di essere ...

Uomini e Donne gossip - Marco e Beatrice foto inedite Venezia e dedica : Venezia 76, il sogno a occhi aperti di Marco e Beatrice: le ultime novità Beatrice e Marco di Uomini e Donne sono stati senza dubbio tra le coppie più chiacchierate di questo Festival di Venezia. Si è parlato dei loro look, di quello che hanno confessato ai fan su Instagram e anche di alcuni particolari […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Marco e Beatrice foto inedite Venezia e dedica proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni : Ida piange per Riccardo - Tina sulla bilancia : Uomini e Donne anticipazioni, Trono Over: in studio entra una bilancia per Tina (pesa 9kg in più di Sperti), Ida Platano è un fiume di lacrime e scappa in bagno per colpa di Guarneri, Gemma diventa Marilyn Monroe e la Cipollari va a nozze Proseguono le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne. E […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Ida piange per Riccardo, Tina sulla bilancia proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne Over : c’è un clamoroso ritorno : Anna Tedesco torna al Trono Over di Uomini e Donne: la reazione di Gianni Sperti Oggi c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne Over. E in questa circostanza c’è stato un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti i fan del popolare dating show prodottto e condotto da Maria De Filippi a bocca aperta. Cos’è successo? Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, Anna Tedesco è tornata UeD alla ricerca ...

Uomini e Donne gossip : Ivan Gonzalez ha tradito Sonia? La verità : Ivan Gonzalez ha tradito Sonia Pattarino di Uomini e Donne? La smentita Tanti ex volti del dating sentimentale di Maria De Filippi quest’estate sono stati al centro del gossip di Uomini e Donne. Tra questi anche Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Qualche giorno fa, come portato alla luce da Deianira Marzano, l’ex tronista avrebbe scritto diversi commenti piccanti sotto le immagini di ragazze. Un comportamento che ha destato particolare ...

Uomini e Donne News - Sonia e Ivan. Tradimenti e crisi? Tutta la verità : Uomini e Donne News, Sonia e Ivan. Tradimenti e crisi? Tutta la verità. Nel giorno del compleanno della Pattarino, Gonzalez le scrive, ma ai fan qualcosa non torna Come stanno Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino? La coppia sbocciata nella scorsa stagione di Uomini e Donne è da poco rientrata da un viaggio in Messico. Manco […] L'articolo Uomini e Donne News, Sonia e Ivan. Tradimenti e crisi? Tutta la verità proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Angela Nasti fa una dichiarazione importante : Angela Nasti di Uomini e Donne innamorata pazza di Kevin: “Mi manca” Angela Nasti è stata tronista nella passata edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. In quella circostanza ha scelto Alessio, con il quale però è finita quasi subito. Tuttavia poi l’influencer, durante un soggiorno a Ibiza, si è innamorata nuovamente. Di chi? Del calciatore Kevin Bonifazi. Ma tra i due come starà andando? A quanto pare bene. Difatti ...

Uomini e donne - sono già scintille tra i tronisti? - : Serena Granato Giulio Raselli e Alessandro Zarino si contendono già alcune corteggiatrici al Trono Classico di Uomini e donne Il pubblico di Canale 5 si dice già in trepidante attesa per quella che sarà, a breve, la nuova stagione del Trono Classico e Over di Uomini e donne. Il ritorno del dating-show di Maria De Filippi nel palinsesto targato Mediaset è previsto per il prossimo 16 settembre. E al nuovo trono, che farà battere i ...

Uomini e Donne/ Cristina Incorvaia contro David : 'mi dava della zingara' - Trono Over - : Uomini e Donne, Trono Over news e anticipazioni: Ida Platano criticata sui social, Cristina Incorvaia rivela: 'David mi dava della zingara'

Uomini E DONNE/ Rosa Perrotta - video di famiglia da Venezia - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico news e anticipazioni: Giulio Raselli e Alessandro Zarino 'nemici' per una corteggiatrice, mentre Rosa Perrotta...

Anticipazioni Uomini e donne - Giulio e Alessandro già rivali per 'colpa' di Veronica : Mancano pochi giorni al debutto in televisione di Uomini e donne, la cui prima puntata è fissata per lunedì 16 settembre su Canale 5. Nel frattempo, però, in questi giorni vanno avanti le registrazioni della nuova edizione del trono classico e del trono over. Dopo la prima puntata registrata settimana scorsa, ecco che ieri pomeriggio sono rientrati in studio i nuovi tronisti di questa stagione. I colpi di scena non sono mancati e a distanza di ...

Uomini e Donne/ Registrazione : gelo in studio tra Arcangelo e Nunzia - Trono Classico - : Uomini e Donne, Trono Classico news e anticipazioni: Giulio Raselli e Alessandro Zarino litigano per la corteggiatrice Veronica