Uno Mattina | nuovo inizio per Poletti e Bisti Salta la rubrica di Monica Setta

Unomattina - il nuovo inizio su Rai1 dal 9 settembre : con Valentina Bisti e Roberto Poletti : La mattina di lunedì 9 settembre inizia su Rai 1 l'edizione di Unomattina 2019/2020. Quest'anno ad accompagnare il risveglio degli italiani per andare al lavoro o a scuola sarà il tandem di conduttori formato da Valentina Bisti e da Roberto Poletti. In studio, le ultime notizie provenienti dal Web saranno fornite e illustrate da Antonia Varini, mentre la regia è a cura di Maria Cristina Bordin. La trasmissione andrà in onda ogni giorno, dal ...

Monica Setta - cancellata la sua rubrica a UnoMattina : “Sapere che pochi minuti di me fanno tanta paura mi rende euforica” : La scelta di puntare su Monica Setta aveva creato non pochi problemi alla direttrice di Rai1 Teresa De Santis. “E’ una sua grande amica”, avevano sottolineato siti e giornali, quasi a volerne giustificare la presenza. Una striscia economica all’interno di UnoMattina alle dieci e la conduzione del programma nel week end con Tiberio Timperi. Definita sovranista, amica dell’ex vicepremier Salvini (a cui dedicava una ...

Valentina Bisti rompe il silenzio su Unomattina : “Ritmi serrati” : Unomattina Estate, Valentina Bisti: “I ritmi sono serrati. Arrivo in studio alle 6” Ha rotto il silenzio con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia Valentina Bisti, conduttrice di Unomattina Estate, giornalista del TG1 e presto padrona di casa anche dell’edizione invernale del contenitore mattutino del primo canale. E nell’intervista in questione, per rispondere alla ...

Unomattina - Valentina Bisti sul suo disturbo : “E’ un problema serio” : Valentina Bisti parla di Unomattina e del suo disturbo del sonno: “E’ un problema…” Si è raccontata con una lunga intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv Valentina Bisti, conduttrice di Unomattina Estate con Roberto Poletti, nonché nuova padrona di casa dell’edizione invernale che partirà fra qualche settimana. E nell’intervista in questione la giornalista del TG1 è tornata a parlare, ancora una volta, ...

Roberto Poletti e Valentina Bisti : clamoroso cambiamento a Unomattina : Unomattina 2019/20: Valentina Bisti e Roberto Poletti perdono l’ultima parte? Dal 9 settembre prossimo andrà in onda su Rai1 la trentaquattresima stagione di Unomattina, il rotocalco del mattino del primo canale della Tv di Stato condotto da Roberto Poletti e Valentina Bisti. La coppia ha conquistato il pubblico ed è stata confermata dopo gli ottimi ascolti riscontrati al timone della versione estiva del contenitore di Rai1. La ...

Retroscena Blogo : Simona Arrigoni - nuova promozione in arrivo - da settembre una rubrica quotidiana a Unomattina? : Continua l'avanzamento di carriera a tempi record di Simona Arrigoni. Dopo essere approdata, nelle scorse settimane, in corsa, a La vita in diretta estate, dove si è aggiunta ai due conduttori ufficiali Lisa Marzoli e Beppe Convertini, la giornalista sarebbe pronta ad una nuova avventura su Rai1. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, la Arrigoni dovrebbe essere al timone della striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle ...

Benedetta Rinaldi - la conduttrice di Unomattina esclusa dai palinsesti Rai : “L’ho scoperto dai giornali - ora sono disoccupata con un figlio” : Benedetta Rinaldi, storico volto Rai di Unomattina e La Vita in Diretta Estate, è stata esclusa dopo 15 anni dai palinsesti di Viale Mazzini. A 38 anni, si trova così disoccupata e in un’intervista al settimanale Nuovo si è sfogata contro questa decisione. “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere ...

“Cacciata da Uno Mattina così”. Benedetta Rinaldi - veleno sulla Rai : ne ha davvero per tutti : L’esclusione dalla programmazione Rai è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Benedetta Rinaldi non condurrà Uno Mattina. Una decisione arrivata dai vertici Rai e bollata da alcuni come politica. Già nei giorni scorsi Benedetta Rinaldi aveva toccato l’argomento con un posto al vetriolo su Twitter. Una posizione ribadita in una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”: “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. ...

Benedetta Rinaldi fuori da ‘Uno Mattina’. Il duro sfogo della conduttrice : La conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai 2019/2020 ha creato malcontento tra coloro che hanno appreso che non saranno tra i protagonisti della prossima stagione televisiva. Dopo il breve commento ironico di Antonella Clerici, arriva anche quello decisamente più duro di Benedetta Rinaldi, ormai ex conduttrice di ‘Uno Mattina‘. Benedetta Rinaldi conduceva ‘Uno Mattina’ al fianco di Franco Di Mare. Dopo aver appreso la notizia ...

Unomattina estate - Roberto Poletti si difende dalle accuse : "Non sono il megafono di Salvini" : Roberto Poletti si difende dalle accuse di essere "mandato" da Matteo Salvini. Il conduttore di Unomattina estate così si difende dalle malelingue. Al Giornale dice che la sua amicizia con il vicepremier non c'entra con il suo arrivo in Rai, che "nella scelta ricaduta su di me c' entri il fatto che

Uomo di 40 anni una mattina si sveglia con fratture multiple e insanguinato - non ricorda nulla di quello che è accaduto e nessUno sa dare una spiegazione : Una vicenda davvero incredibile e ancora avvolta nel mistero quella accaduta a Fano ad un Uomo di 40 anni che si è svegliato nel suo letto con le ossa del bacino e quelle delle spalle fratturate e ricoperto di sangue per un’emorragia al naso. Non si riescono a dare spiegazioni plausibili e l’Uomo non ricorda assolutamente nulla di quello che è accaduto. A ritrovarlo in quelle condizioni la mattina è stata la mamma e l’Uomo ha come unico ...

La bella Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare fuori da Unomattina : Benedetta Rinaldi, oramai storico volto di Unomattina è stata “scaricata”. Questi i nuovi piani aziendali annunciati durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai 2019/2020. Dichiarazioni che hanno creato non poco malcontento tra coloro che hanno appreso che non saranno tra i protagonisti della prossima stagione televisiva. Dopo il breve commento ironico di Antonella Clerici, arriva anche quello decisamente più duro di ...

Benedetta Rinaldi esclusa da Uno Mattina. Lo sfogo amaro : Benedetta Rinaldi non condurrà Uno Mattina e si sfoga mostrando tutta la sua amarezza per essere stata esclusa dalla Rai. Nei giorni scorsi l’azienda di viale Mazzini ha presentato i suoi palinsesti e sono tanti i nomi noti che non figurano nella lista. Non solo Antonella Clerici, ma anche Benedetta Rinaldi, che per due anni ha condotto Uno Mattina insieme a Franco Di Mare. Mentre il collega ha ottenuto una ricollocazione, con un programma ...

Benedetta Rinaldi esclusa da Uno Mattina. Lo sfogo amaro : Benedetta Rinaldi non condurrà Uno Mattina e si sfoga mostrando tutta la sua amarezza per essere stata esclusa dalla Rai. Nei giorni scorsi l’azienda di viale Mazzini ha presentato i suoi palinsesti e sono tanti i nomi noti che non figurano nella lista. Non solo Antonella Clerici, ma anche Benedetta Rinaldi, che per due anni ha condotto Uno Mattina insieme a Franco Di Mare. Mentre il collega ha ottenuto una ricollocazione, con un programma ...