Una Vita | spoiler nuove puntate | il piano di Diego e Blanca

Fonte : lanostratv

(Di domenica 8 settembre 2019) Anticipazioni Unadal 9 al 14 settembre: la furia di Samuel Unava in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale5 e il sabato in prima serata. Le anticipazioni di Unadal 9 al 14 settembre svelano che ad Acacias 38 i colpi di scena si susseguiranno. Moises sta sempre peggio esono molto preoccupati. Arturo è disperato perché non ricorda più com’è fatta la sua amata. Guilen lascia il caso di Moises a un altro specialista. Lucia è sempre più attratta da Samuel. Felipe rassicura Silvia: il pm può lasciare Blasco in prigione. Arturo vede dei fasci di luce. Samuel minaccia Guilen, vuole ucciderlo ma Inigo lo ferma in tempo. Nelle prossimedi Unail dottore confesserà ache è stato Samuel a causare la malattia del bambino. I due sono sconvolti e capiscono che non hanno tempo da perdere: devono fuggire. Una, ...

