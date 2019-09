Una Vita | anticipazioni | Blanca e Diego vogliono salvare Moises dalle grinfie di Samuel

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 8 settembre 2019)- Una“Scorpacciata” di puntate in arrivo per i fan di Una: a partire da questa settimana, la telenovela iberica, oltre ai consueti appuntamenti pomeridiani su Canale 5, avrà un doppio serale, il martedì e il sabato sera, su Rete 4 e - con l’arrivo di Verissimo – sarà in palinsesto anche il sabato pomeriggio. In questo modo, i telespettatori si avvicineranno sempre di più all’epilogo della storia d’amore traDicenta (Elena Gonzalez) eAlday (Ruben De Eguia), i quali dovranno lottare ancora un po’ per impedire al perfido(Juan Gareda) di fare del male al piccolo. Ecco leda lunedì 9 a sabato 14 settembre 2019. Unalunedì 9 settembre 2019 Lolita confessa ad Antoñito di essere stata lei a rompere il prototipo. Il ragazzo, anziché arrabbiarsi, la ringrazia per ...

AnnalisaChirico : Nell’epoca della incompetenza si fa sciocca ironia su una donna che i tavoli delle crisi sindacali li gestisce da u… - repubblica : Teresa Bellanova: “Sono qui per le amiche braccianti che non hanno una vita” - pinapic : #Salvini: “Non è titolo da ministro che fa un uomo, lavorerò un'ora in più”. Qualcuno informi Salvini che generalm… -