Una domenica da sogno per la Ferrari e i tifosi

Maltempo - freddo e Neve : al Nord Italia è Una domenica dal sapore invernale [FOTO - VIDEO e DATI] : Piove e fa freddo al Nord Italia in questa Domenica d’inizio Settembre che segna la fine dell’Estate: le temperature, in pieno giorno (aggiornamento delle ore 10:20) sono decisamente basse con appena +10°C a Sondrio, +12°C a Trento e Bergamo, +13°C a Milano, Piacenza, Biella e Rovereto, +14°C a Brescia. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, provocando l’esondazione del Seveso a Milano, poi rientrata. Sono caduti 110mm ...

Previsioni Meteo - sarà Una domenica di forte maltempo al Nord : prima neve sulle Alpi [MAPPE] : Dopo 24 ore di temporaneo affievolimento dei cavi d’onda Nordatlantici, con circolazione comunque sempre mediamente instabile, ma con caratteristiche non cicloniche, un altro vortice piuttosto ostinato e più profondo di quello in azione appena ieri, si scaverà sulle regioni settentrionali italiane. A questo giro, la saccatura lungo la quale poi scorreranno i nuclei perturbati, proverrà da comparti Nordeuropei più freddi, quindi aree ...

Maltempo in arrivo sull’Italia : sarà Una domenica nera : Un ciclone atlantico porterà forti temporali e nubifragi. La Penisola sarà sferzata da potenti raffiche di vento. Il Maltempo sta per raggiungere l’Italia e lo farà accompagnato da forti raffiche di vento che sferzeranno la Penisola da ovest a est. Si preannuncia una domenica nera, all’insegna del brutto tempo. Come annunciato da ilmeteo.it, la colpa sarà dell’arrivo di un pericoloso ciclone atlantico che porterà piogge e temporali. In alcuni ...

F1 - Stefano Domenicali : “Charles Leclerc ha Una lucidità che me lo fa paragonare a Niki Lauda” : L’ex team principal della Ferrari, Stefano Domenicali, si è iscritto al nutrito elenco di personalità del mondo della Formula Uno che in queste ore sta riservando a Charles Leclerc complimenti importanti dopo la prima vittoria in carriera del pilota monegasco. Il Gran Premio del Belgio di ieri ha elevato il giovane classe 1997 ai piani alti della massima categoria del motorsport, grazie ad un successo di assoluto spessore, centrato ...

Traffico e meteo - è Una domenica da “bollino rosso” per il rientro nelle principali città dopo l’estate : Domenica da bollino rosso sulle strade principali italiane. Come da previsione, si registrano ancora flussi di Traffico in rientro verso le grandi citta’ del nord gia’ dalle prime ore di questa mattina. Viabilita’ Italia e’ riunita per monitorare il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticita’ del Traffico, che attualmente non sono presenti sulla rete. E’ in ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru : “La tappa di domenica Una bella iniezione di fiducia. Oggi arrivo molto impegnativo - attenzione a Valverde” : L’arrivo in salita dell’Alto de Javalambre sarà un test decisivo per Fabio Aru alla Vuelta a España 2019. Oggi i corridori affronteranno infatti il primo arrivo in salita di questa 74ma edizione, con una scalata finale durissima, che misura 11 km e presenta una pendenza media del 7,8%, ma gli ultimi cinque sono davvero tremendi con rampe che raggiungono il 16%. Il traguardo è posto a quota 1950 metri e i distacchi potrebbero essere pesanti e ...

Paola Ferrari lancia Una frecciatina a Wanda Nara : “La Domenica sportiva registra il 7 - 07 di share contro il 5 - 4 di TikiTaka. Che soddisfazione” : Con il ritorno della Serie A, è tornata anche la sfida a colpi di share. A contendersi gli ascolti la Domenica sportiva e la trasmissione rivale, Tiki Taka. Il primo round è andato al programma targato Rai e non è passato inosservato. La stessa presentatrice Paola Ferrari ha notato i numeri, sottolineando la disfatta della collega Wanda Nara: “Che soddisfazione battere Wanda Nara! La DS con me e Jacopo Volpi registra il 7,07 di share ...

Ascolti TV | Domenica 25 agosto 2019. Una Villa per Due 13% - Pallavolo 7.5% - Tiki Taka 5.5%. La Domenica Sportiva riparte dal 7.1% (Altra DS 4.2%) : Vieri e Cassano a Tiki Taka Nella serata di ieri, Domenica 25 agosto 2019, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di 1.333.000 spettatori (7.5%). Su ...

Ascolti TV | Domenica 18 agosto 2019. Una Ferrari per due 12% - L’Inganno 8.2% : Una Ferrari per Due - Aurora Ruffino Su Rai1 Purché Finisca Bene – Una Ferrari per Due ha conquistato 1.744.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 L’Inganno ha raccolto davanti al video 1.262.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 Scomparsa nel Nulla ha catturato l’attenzione di 1.074.000 spettatori (6.9%). Su Italia 1 … E alla fine arriva Polly ha intrattenuto 1.121.000 spettatori con il 7.2% di ...

Ascolti Tv Domenica 18 agosto - vince Una Ferrari per Due (12%) Polly (7.2) vicina a L’inganno (8.2%) : Ascolti Tv Domenica 18 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Una Ferrari per due – Purchè finisca bene – Rai 1 – 1.744 milioni e 12% L’inganno 1a Tv – Canale 5 – 1.262 milioni e 8.2% E alla fine arriva Polly – Italia 1- 1.121 milioni e 7.2% Scomparsi nel nulla – Rai 2- 1.074 milioni e 6.9% Hudson & Rex – Rai 3 – 785 mila e 5.1% Giochi di potere – Rete ...

L'oroscopo del giorno domenica 18 agosto : sport per Sagittario - Cancro fortUnato : Durante la giornata di domenica 18 agosto, i nativi Ariete si sentiranno carichi di energie, ciò nonostante avranno qualche problema con le relazioni familiari. Sagittario si godrà la giornata facendo attività fisica, mentre Scorpione uscirà da quello stato di pigrizia per tornare carico sul posto di lavoro. Gemelli cercherà di reinventarsi sul posto di lavoro, mentre il Cancro sarà particolarmente fortunato. Andiamo a vedere nel dettaglio le ...

Mara Venier fa Una clamorosa smentita su Domenica In 2019/2020 : Domenica In: Mara Venier smentisce la presenza di Romina Power nel cast Dal 15 settembre prossimo Mara Venier torna al timone della nuova edizione di Domenica In, il contenitore del dì festivo di Rai1 più longevo della televisione italiana. L’ultima stagione ha fatto registrare una media del 17,50% di share, pari a 2.800.000 telespettatori, numeri che non si vedevano da quando la trasmissione era nelle mani di Massimo Giletti e Lorella ...