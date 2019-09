Un governo che cambia l’Italia? Iniziamo a rottamare le balle?

Autonomia - la prima prova del governo. Fontana : “Ci diano la scuola o facciamo legge”. Ma la sfida Nord-Sud è anche in maggioranza : prima il Nord è superato, almeno per ora. Occhio al Nord, invece, quello sì. prima ancora di ottenere la fiducia delle Camere uno dei fronti già aperti per il governo Conte 2 è a destra e a sinistra del Po. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha annunciato un giro di visite ai governatori che già erano sul piede di guerra quando la Lega era al governo, quello lombardo Attilio Fontana e quello veneto Luca Zaia, figurarsi ora che ...

governo ultime notizie : Gentiloni all’Ue che ruolo spetta all’Italia : Governo ultime notizie: Gentiloni all’Ue che ruolo spetta all’Italia Durante la gestazione del nuovo esecutivo, si era fatto insistentemente il nome di Paolo Gentiloni agli Esteri, agli Affari Europei o alla Commissione Europea. Nel Totoministri, l’ex Presidente del Consiglio veniva posto in pole position per il ruolo da Commissario. Ipotesi che si è concretizzata grazie alla sua recente nomina da parte del premier Conte. Governo, ...

CONFINDUSTRIA E governo/ Quel "neocentrismo" di M5s che serve alla ripresa : Dal taglio del cuneo fiscale ai giovani le richieste degli industriali non cambiano. Ma ora sembra che muro dei pregiudizi sia caduto

FINANZA E POLITICA/ Il governo tra incognita tedesca e forche caudine europee : Il neo ministro Gualtieri lavora a una manovra che sarà cautamente espansiva, ma per il momento senza grandi misure straordinarie

governo - insulti sessisti a ministro De Micheli da un attivista di Casapound. E’ rivolta nel Pd. Zingaretti : “I vigliacchi vanno sempre isolati” : Ha pubblicato su Facebook una fotografia in cui Paola De Micheli è ritratta alla Camera con un vestito leggermente scollato e ha commentato: “Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti… appena staccato dal turno sulla Salaria”. Un chiaro riferimento alla strada di Roma sulla quale sono solite esercitare le prostitute. Il post è opera di Andrea Cpi, esponente di Casapound, che poi ha cancellato la foto. L’ennesimo ...

La Verità attacca : perché l'indagine per stupro sul figlio di Grillo è uscita dopo la nascita del governo? : Il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni, è stato accusato di violenza di gruppo insieme ad altri tre suoi amici. A denunciare il fatto è una modella scandinava, coetanea dell'accusato, e i fatti sarebbero avvenuti in Costa Smeralda, dove si trova la residenza del fondatore del M5s. Come scrive il quotidiano La Verità, la violenza sarebbe avvenuta il 16 luglio, dieci giorni dopo è avvenuta la denuncia ed ...

governo - Salvini furioso col giornalista Rai : “Vergognati - schifoso che non sei altro” : Alla festa della Lega di San Gemini, in provincia di Terni, Matteo Salvini ha risposto al caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, che in un post su Facebook lo aveva attaccato così: “Non sai fare nulla, tempo sei mesi e ti spari” fino a tirare in ballo la figlia del leader del Carroccio, “mi spiace per lei, ma avrà tempo di riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”. “Tirare in mezzo una bambina ...

Travaglio - editoriale su De Micheli e sul governo : 'Così non arrivate a fine mese' : Marco Travaglio ha, come al solito, affidato il proprio pensiero alla prima pagina de Il Fatto Quotidiano per manifestare poco gradimento nei confronti di quelle che sono state le parole del neo Ministro dei Trasporti Paola De Micheli. In un'intervista a La Stampa, l'esponente del Partito Democratico si era espressa su quello che sarebbe stato il programma del suo Ministero. Tra le parole che hanno maggiormente urtato il Movimento Cinque Stelle ...

governo Pd-M5s - Prodi : “Finalmente un esecutivo che avrà rapporti seri con l’Europa. Spero che avremo un peso superiore” : “È nato un Governo che finalmente avrà rapporti seri con l’Europa”. Al Forum di Cernobbio, l’ex premier Romano Prodi è soddisfatto del Governo giallorosso formato da Pd e M5s: “Spero che avremo un peso superiore in Europa rispetto a quello avuto in passato”. L'articolo Governo Pd-M5s, Prodi: “Finalmente un esecutivo che avrà rapporti seri con l’Europa. Spero che avremo un peso superiore” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Idee per evitare che la svolta del governo sia solo spendere di più : Ora che le elezioni sono state evitate e il rischio di uno scontro con l’Europa sembra essere venuto meno, cosa dovrebbe fare il nuovo governo per sostenere la crescita? Le sfide sono così tante e così difficili che non si sa da dove cominciare. Per fare chiarezza, è bene partire dai due problemi at

Che scuola hanno fatto i neo ministri del governo giallo-rosso? : La maturità classica di Conte (60/60), il liceo scientifico di Franceschini, la laurea in filosofia dell’«economista» Fioramonti, la terza media di Teresa Bellanova, che non ha potuto proseguire gli studi perché dopo il diploma è andata a lavorare nei campi

Fiducia - il Conte II supera il Conte I Il governo piace più al Pd che ai 5S : Il 69% degli elettori del Pd approva la nascita del governo Conte II, mentre tra gli elettori del M5S il consenso si ferma al 51%. E' quanto emerge da un sondaggio di Swg per Kratesis, realizzato tra il 29 agosto e il 2 settembre, prima quindi che si... Segui su affaritaliani.it

Porti chiusi anche con il nuovo governo? Il caso della Alan Kurdi imbarazza il Pd : Il Viminale: il decreto sicurezza è ancora in vigore. Ma Orfini va all'attacco: "Il governo faccia subito sbarcare i...

governo - scoppia il caso De Micheli M5S : "Vada subito all'opposizione" : INTERVISTA CLAMOROSA/ "La De Micheli deve ricordarsi che è al Governo grazie a una coalizione di tre forze politiche e lei rappresenta un gruppo che è meno della metà del Movimento 5 Stelle. Se intende differenziare la propria posizione da quella del M5S può benissimo farlo accomodandosi fuori... Segui su affaritaliani.it