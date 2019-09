Turchia | fine degli stanziamenti Ue | promesse non mantenute e crisi interna Erdoğan usa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2019) Torna a crescere il numero di passaggi attraverso la rotta migratoria trae Grecia . Si torna a varcare il connonostante il blocco seguito all’accordo da 6 miliardi di euro complessivi tra Unione europea e governo di Ankara, firmato a marzo 2016 per la gestione dei migranti siriani nel Paese che si affaccia sul Bosforo. Al 1 settembre 2019, gli arrivi registrati dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), sono 34mila, già oltre i 32mila circa dell’intero 2018 e i 29mila del 2017. Un aumento repentino se si pensa che nel solo mese di agosto sono stati 9.600 circa le persone ad attraversare il consia via terra che via mare: “Se a questi si aggiungono quelli entrati seguendo la stessa rotta a luglio (5.800 sempre secondo Unhcr, ndr) – spiega Matteo Villa, analista di Ispi -, registriamo il periodo col più alto numero ...

Cascavel47 : Turchia: fine degli stanziamenti Ue, promesse non mantenute e crisi interna. Erdogan usa 3,6 milioni di siriani per… - StefanoRod86 : @HikenNoFede2 Hanno fatto correzioni dopo la Turchia. Hanno preparato la partita sull'avversario. Non escludo che g… - RedazioneLP : Forse i TG hanno dimenticato il conflitto siriano, ma possiamo assicurarvi che Stati Uniti, Russia, Cina e Turchia… -