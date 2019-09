Tiro a volo | Europei 2019 | programma | orari e tv di oggi 8 settembre Tutti gli azzurri

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Mauro De Filippis si ferma a un piattello da Tokyo 2020. Lorenzo Ferrari vince l’argento fra gli juniores : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47 Finisce qui la DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Tiro a volo, per questo sabato. Grazie per essere rimasti con noi. 18.45 Finisce qui! L’oro va al turco Murat Ilbilgi che con lo score di 47/50 sale sul tetto d’Europa battendo il nostro Lorenzo Ferrari, ottimo argento a quota 43/50. 18.41 Lorenzo Ferrari vola al testa a testa finale per l’oro. Il francese Picaud si ...

Tiro a volo - Europei 2019 : De Filippis - un bronzo amarissimo. Niente pass per Tokyo 2020 - a vincere è Liptak : La medaglia di bronzo più amara della carriera di Mauro De Filippis. Sale sul podio ma con tanti rimpianti l’azzurro agli Europei 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Lonato del Garda. L’alfiere italiano infatti, nella finale del trap maschile, manca il pass olimpico per Tokyo 2020 vedendosi così costretto a rinviare l’appuntamento (che ormai iniziano a scarseggiare nel calendario internazionale…) alla prossima ...

17.47 Jiri Liptak dalla Repubblica Ceca: è il nuovo campione d'Europa. Si aggiudica il testa a testa finale 46-44 nei confronti del britannico Aaron Heading, che si mette al collo l'argento. 17.46 Liptak in questo momento è in vantaggio 44-43 su Heading, quando mancano due piattelli alla fine. 17.42 Finisce qui il sogno di De Filippis: l'azzurro è di bronzo con lo score di ...

Tiro a volo - Europei 2019 : Lorenzo Ferrari centra la finale nel trap maschile juniores : L’Italia avrà un alfiere nella finale del trap maschile juniores agli Europei 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Lonato del Garda. Sulle pedane bresciane infatti, il “padrone di casa” – viste le sue origini bresciane – Lorenzo Ferrari è riuscito a superare le qualifiche con il quinto punteggio utile. Sbriciolando 116 (+6) / 125 piattelli, il lombardo accede quindi al contest per le medaglie ...

16.55 Cinque minuti all'inizio della finale più attesa. 16.43 L'ORDINE D'INGRESSO ALLA finale DEL trap MASCHILE JUNIOR E' IL SEGUENTE 1. Ioannis Chatzitsakiroglou (120) – Grecia 2. Murat Ilbilgi (118) – Turchia 3. Jan Palacky (117) – Repubblica Ceca 4. Jason Picadu (116+7) – Francia 5. Lorenzo Ferrari (116+6) – Italia 6. Michael William ...

14.51 Per decretare i sei finalisti che dalle 17 si giocheranno il trono continentale e i due pass a disposizione verso Tokyo 2020 sarà necessario attendere le prove del portoghese Bruno Faria, del belga Peeters e del francese Guerrero i quali in caso di 25/25 potrebbero agganciare il terno del sesto posto e andare a disputare un maxi shoot off insieme all'altro portoghese Rodrigues e al ...

14.08 Giovanni Pellielo fa 23/25 e chiude a quota 115/125. Non ci sarà finale per lui. 13.47 Chiusa la quarta serie juniores: Lorenzo Ferrari è secondo in solitaria a quota 95, mentre Matteo D'Ambrosi è sesto a quota 91 assieme al britannico Michael Bovigdon. Decimo da solo a quota 89 Edoardo Antonioli. 13.39 Fa 21/25 Edoardo Atonioli, che si complica un po' a vita per quanto ...

12.54 Il lusitano si issa in testa con 97/100, Mauro De Filippis è quarto al termine della quarta serie, in piena corsa per l'ingresso in finale. 12.47 Al momento Mauro De Filippis si trova in terza posizione a quota 96 con il croato Josip Glasnovic a quota 96. In testa con 97 il ceco Jiri Liptak e lo slovacco Marian Kovacocy. L'azzurro può essere scavalcato, in questa quarta ...

12.05 Giovanni Pellielo fa 22/25 e va a 92/100, probabilmente compromettendo l'accesso alla finale. 12.00 Mauro De Filippis fa 25/25 e va a quota 96/100, restando tra i primi 6! 11.35 Completata la terza serie tra gli juniores: comanda il ceco Jan Palacky con 72, poi in tre a 71 tra i quali l'azzurrino Lorenzo Ferrari, infine nel gruppetto di tre tiratori a quota 68 a sesto posto ...

10.06 Anche Valerio Grazini fa 25/25 e sale a 70! 09.35 Mauro De Filippis invece fa 23/25 e sale a 71, ma perderà delle posizioni. 09.32 Ottimo Giovaanni Pellielo, che centra un altro 25/25 e sale a quota 70! 09.22 Si è iniziato a sparare sulle pedane di Lonato del Garda, a breve i primi risultati. 09.05 Ieri Mauro De Filippis ha chiuso al terzo posto a quota 48/50, mentre Valerio Grazini e ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : verso Tokyo 2020 - De Filippis in buona posizione. Pellielo e Grazini - serve un miracolo : Una possibilità c’è, per gli altri serve un miracolo. La situazione del trap maschile agli Europei di Tiro a volo 2019 non è propriamente positiva, soprattutto in ottica Tokyo 2020. Mauro De Filippis con 48/50, dopo le prime due sessioni di qualifica, ha fatto ampiamente il suo portandosi virtualmente in terza posizione in classifica, a preoccupare invece sono Giovanni Pellielo e Valerio Grazini; entrambi appaiati a quota 45/50 nel ...

Il programma completo della terza giornata degli Europei di Tiro a volo (7 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare degli Europei di Tiro a volo, che proseguono a Lonato, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, oggi, sabato 7 settembre, saranno in pedana gli azzurri del trap maschile, sia della categoria senior ...

Tiro a volo - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (7 settembre). Tutti gli azzurri in gara : Non c’è tempo di respirare. Agli Europei di Tiro a volo di Lonato dopo l’assegnazione dei primi due titoli, rispettivamente nel trap femminile e nel trap femminile junior, è già tempo di tornare in pedana per fare la stessa cosa ma al maschile: quali saranno i re del trap fra gli uomini e fra gli junior? Una domanda a cui solo le pedane e i piattelli sparati dalle macchine dell’impianto del Trap Concaverde potranno ...