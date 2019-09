Ti ha mai tradita? Lo uccido | ​Milly Carlucci senza freni in tv

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2019) Francesca Galici Ironica e riflessiva, a Miss Italia Millysi è prestata alle domande delle miss in gara, anche su presunti tradimenti, svelando il suo lato più divertente Millyè stata una delle ospiti d'eccezione della finale di Miss Italia e si è prestata a un'interessante confronto con le miss in gara. Sono state tante le domande proposte alla conduttrice di Ballando con le stelle, che si è prestata a rispondere anche su temi scottanti e attuali come le molestie sul lavoro e i tradimenti. Da quando è emerso il caso Weinstein, sono tante le domande che chi non lavora nell'ambiente dello spettacolo si fa in merito a certi meccanismi. Partendo dal presupposto che, oramai, nell'immaginario collettivo la meritocrazia non esiste più, le giovanissime in concorso hanno voluto esporre i loro interrogativi a una delle donne di spettacolo di più lungo corso ancora ...

sonvit2 : @053_Vince @carlakak ???????????????? Le rispedisco il consiglio! Crede proprio che avrei mai votato questi falsi e poltron… - Antonie34106935 : @Diregiovani La verita' è una sola. Lui l' ha tradita ripetutamente e Giulia x questo ha sofferto tanto. Damante, q… - letizia_castiel : Se venissi tradita perdoneresti il tuo partner? — Mai. -