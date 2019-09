Superbike | risultato gara-2 GP Portogallo 2019 | Bautista interrompe il digiuno di tre

Superbike - Risultato Superpole race GP Portogallo 2019 : Jonathan Rea vince ancora - Bautista secondo in rimonta : Considerare Jonathan Rea il “Re” dell’Autódromo Internacional do Algarve, più comunemente conosciuto come Circuito de Portimão (Portogallo), non è certo fare uno sgarbo a qualcuno. Il nord-irlandese ha centrato il bersaglio grosso anche nella Superpole race del quartultimo appuntamento del Mondiale 2019 di Superbike, dopo essersi imposto in gara-1. Per lui si tratta del successo n.9 su questo tracciato in carriera e del 16° ...

Superbike - GP Portogallo 2019 : risultato superpole. Jonathan Rea in pole position davanti a Sykes - Bautista 6° : Johathan Rea ha conquistato la pole position del GP del Portogallo 2019, decima tappa del Mondiale Superbike che si disputa a Portimao. Il britannico ha piazzato la zampata proprio nel finale con la gomma più morbida e ha stampato un rilevante 1:40.372 che gli ha permesso di imporsi nella Superpole e di conquistare la partenza al palo per la gara-1 che andrà in scena oggi pomeriggio. L’alfiere della Kawasaki, Campione del Mondo in carica e ...

Superbike - risultato FP2 GP Portogallo 2019 : Bautista svetta su tutti e rilancia la sfida a Rea : La seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo 2019 di Superbike è stata letteralmente dominata dal grande caldo, con la temperatura dell’asfalto che si è avvicinata a toccare i 50° e ha reso di fatto molto difficile avvicinare i limiti imposti nel più fresco turno mattutino. Il più in forma in queste difficili condizioni è apparso nettamente Alvaro Bautista che, seppur fermando il cronometro sull’1’42.334, a quattro ...

Superbike - Risultato gara-2 GP USA 2019 : Laguna Seca dà il bentornato a Chaz Davies! Rea allunga ulteriormente su Bautista : Grandi emozioni in gara-2 del GP degli USA 2019 di Superbike, che riporta dopo oltre un anno alla vittoria il centauro della Ducati Chaz Davies, davvero perfetto per tutto il corso della gara e capace di interrompere la striscia di sei vittorie del nordirlandese della Kawasaki Jonathan Rea, giunto secondo a poco più di tre secondi ma ovviamente molto felice del weekend concluso. Ducati non arrivava qui con grandi aspettative ma Laguna Seca è uno ...

Superbike - GP Usa 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea centra la quinta vittoria di fila e allunga nel Mondiale - Bautista cade ancora e sprofonda a -49 : Non si ferma più la cavalcata vincente di Jonathan Rea, capace di trionfare in gara-1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 portandosi così a quota cinque successi di manche consecutivi e allungando in maniera forse decisiva nella classifica del Mondiale Superbike. Il fenomenale nord irlandese della Kawasaki ha infatti approfittato nel migliore dei modi della quarta caduta stagionale del rivale Alvaro Bautista, conducendo ...

Superbike - Risultato Superpole GP USA 2019 : Jonathan Rea supera di un soffio Davies e Bautista : Jonathan Rea (Kawasaki) si conferma in stato di grazia e conquista una straordinaria Superpole del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della Superbike. Il campione del mondo in carica, grande favorito di queste qualifiche, ha chiuso con il tempo di 1:21.876 sfiorando il record del tracciato fatto segnare nel 2014 da Tom Sykes, precedendo di un soffio (9 millesimi) il britannico Chaz Davies (Ducati) e lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) per ...