Star Wars Battlefront 2 | EA ottiene il Guinness World Record per il commento con più voti

The Mandalorian - il trailer della serie Star Wars e le novità sulla trama : Svelato il primo trailer della serie The Mandalorian ambientata nel universo di Star Wars: il debuto su DisneyPlus, la nuova piattaforma streaming della società di Topolino, è fissato per il 12 novembre. Il trailer di The Mandalorian The Mandalorian, anticipazioni e cast Al centro della storia di The Mandalorian un pistolero solitario e cacciatore di taglie interpretato dall’attore Pedro Pascal (Narcos). che opera ai confini della ...

Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast e Jedi Academy arriveranno su PS4 e Nintendo Switch : Nella serata di ieri, Nintendo ha annunciato una serie di nuovi giochi che arriveranno prossimamente sulla console ibrida Switch. Tra questi figurano le riedizioni di due vecchi titoli del franchise di Star Wars. Stiamo parlando infatti di Star Wars: Jedi Knight II - Jedi Outcast e Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy. Questi due giochi non solo arriveranno su Nintendo Switch, ma, secondo un articolo sul sito ufficiale di Star Wars, anche su ...

Warner Bros annuncia LEGO Star Wars Battles : Warner Bros. Interactive Entertainment., The LEGO Group e Lucasfilm hanno annunciato in data odierna LEGO® Star Wars™ Battles, un nuovissimo titolo d’azione strategica creato appositamente per dispositivi mobili e ispirato agli iconici personaggi, veicoli e ambientazioni di LEGO®Star Wars™, con scontri multigiocatore 1 vs 1 in tempo reale. Sviluppato da TT Games Brighton e prodotto da Warner Bros. ...

Star Wars Battlefront 3 "è ancora molto lontano" : Dopo essere stato pubblicato nel 2017 con un'ondata di negatività a causa del suo gameplay incentrato sulle loot box, la popolarità di Star Wars Battlefront 2 è cresciuta nel tempo grazie a una serie costante di patch e aggiornamenti di contenuti, come la recente stagione Clone Wars, che ha aggiunto diversi nuovi personaggi, modalità e mappe al gioco.Questo livello di supporto è insolito per EA e DICE, che tradizionalmente - con la maggior parte ...

Le bottigliette di Coca-Cola a tema Star Wars sembrano bombe : hanno rischiato di non essere imbarcate in aereo : La bottiglietta di Coca-Cola dedicata a Star Wars Galaxy’s Edge (foto: www.Coca-Colacompany.com) Di certo non prevedevano di finire nello Spazio. Ma le bottigliette in edizione speciale a tema Star Wars, create da Coca-Cola, hanno rischiato di non poter volare neanche in aereo. Colpa della loro forma: i contenitori di Coca-Cola, Diet Coke, Sprite e Dasani in vendita in esclusiva al parco a tema Galaxy’s Edge a Disneyland di Anaheim, in ...

Star Wars : The Rise Of Skywalker - Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole? Ecco le immagini e la data di uscita nelle sale : Al D23 Expo 2019 in California, la biennale del fan club ufficiale di The Walt Disney Company, è stato lanciato il secondo video legato all’ultimo film della saga di Guerre Stellari e tutto ciò che gli appassionati vogliono sapere è se In Star Wars : The Rise Of Skywalker, Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole. Difatti le ultime immagini ritraggono una donna incappucciate con una fantastica doppia ...

«Star Wars : The Rise of Skywalker» - il trailer speciale : Rey passa al Lato Oscuro? : Cosa diavolo succede nella galassia lontana lontana di Star Wars? Durante la convention D23 Expo, Disney ha presentato molti progetti, come il first look di Emma Stone in versione Crudelia De Mon, il cast completo di The Eternals (dei Marvel Studios), il primo trailer di The Mandalorian, serie spin-off in live action dall’universo di Guerre Stellari. Proprio dalla «galassia lontana lontana» è arrivata una novità che ...

Il museo di Star Wars allestito dai fan di Star Wars : Outpost One è il nome del progetto creato dai fan di Star Wars nella città tedesca di Dassow, in Pomerania: un totale di 29 ambientazioni, repliche accurate di scene tratte dalle pellicole della saga di fantascienza più famosa della storia del cinema. Lo spazio, grande più di 1.300 metri quadrati, sarà ufficialmente aperto al pubblico il 7 settembre, ma nelle scorse ore sono iniziate a circolare le prime immagini (le potete vedere qui in alto). ...

Star Wars : L’ascesa di Skywalker - il nuovo trailer spiegato : http://www.youtube.com/watch?v=3n1T3HxHd7Y Durante la convention D23 Expo tenutasi lo scorso weekend ad Anaheim, Disney ha presentato tutta la potenza di fuoco dei suoi progetti futuri e ovviamente non potevano mancare le novità riguardanti Star Wars. In particolare è stato diffuso in questi giorni uno special look di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, una specie di teaser che riallaccia la storia della saga con quello che sarà ...

«The Mandalorian» : il primo trailer è un western di Star Wars : Finalmente è uscito il primo trailer di The Mandalorian, prima serie live-action dell’universo di Star Wars. Durante l’annuale convention D23 Expo, la Disney ha presentato i nuovi progetti legati a Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino che in autunno scenderà in campo accanto agli altri colossi Netflix e Amazon. Tra le novità annunciate, c’è appunto The Mandalorian, che sarà il ...

Il mondo non spiegato piu’ con Star wars : Roma. Qualche anno fa Cass Sunstein, l’accademico più citato del mondo, noto anche per la sua capacità di scrivere un libro in mezza giornata – ora più, ora meno – ha partorito un volume in cui spiegava il mondo attraverso Guerre Stellari. Dalla teoria dell’evoluzione alla primavera araba e all’omic

E se Star Wars Battlefront 2 fosse stato pubblicato oggi? : Star Wars: Battlefront 2 è stato pubblicato inizialmente su PC e console nel 2017, tuttavia a seguito di patch e nuovi contenuti, la versione attuale è molto differente da quella che i giocatori hanno potuto giocare al lancio.Lo stesso team di sviluppo si è quindi chiesto come sarebbe se il gioco fosse stato pubblicato oggi nella sua forma attuale, ecco le parole del design director Dennis Brannvall:"Avevamo davvero bisogno di fare un passo ...

Star Wars Battlefront II si arricchisce con nuovi contenuti in arrivo : Star Wars: Battlefront II sta ancora ricevendo aggiornamenti significativi due anni dopo il suo lancio non proprio felice. Inoltre, otterrà un nuovo grande update a dicembre, in concomitanza con l'uscita del nuovo film del franchise.Per l'occasione DICE ha pubblicato una tabella di marcia dedicati a questi ultimi mesi del 2019. A settembre Battlefront riceverà una nuova mappa, Felucia. Questa mappa ha luogo mentre l'invasione di Felucia da parte ...