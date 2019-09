Social contro Angelina Jolie che permette al figlio di 11 anni di usare armi da fuoco

Formula 1 – Hamilton applaude Verstappen sui Social - Lewis commenta il suo post contro Rosberg : “l’ho fatto perchè…” : Hamilton contro Rosberg: il britannico della Mercedes spiega il suo post social nel quale si è schierato dalla parte di Verstappen Secondo posto per Lewis Hamilton, ieri, nelle qualifiche del Gp d’Italia. Il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi alle spalle di Leclerc, a Monza, nonostante il caos in Q3 in pista. Al termine delle qualifiche, in tanti però sono stati curiosi di chiedere ad Hamilton, anzichè un commento su ...

Formula 1 – Tutti contro Rosberg - Hamilton dalla parte di Verstappen : il messaggio Social è pungente [FOTO] : Max Verstappen riceve l’appoggio di Lewis Hamilton: il commento social del britannico della Mercedes dopo l’attacco dell’olandese a Rosberg Mentre i piloti ed i tifosi attendono di scoprire con ansia cosa decideranno i commissari dopo le qualifiche del Gp d’Italia, c’è chi se la ride per delle velenose frecciatine che stanno volando sui social. Dopo il duro attacco di Max Verstappen nei confronti di Nico ...

Haters contro Bellanova - solidarietà da ConteLei risponde - si cambia e rilancia sui Social : Il neo ministro dell'Agricoltura ha un diploma di terza media e al giuramento si è presentata con un look che ha scatenato la parte peggiore dei social network. Lei incassa l'appoggio di Conte, spiega che "eleganza è rispettare lo stato d'animo" e poi cambia look.

Temptation Island Vip - Pago ha lasciato il reality? Video Social del cantante contro la produzione : Il cantante, entra nel programma con la compagna Serena Enardu, avrebbe lasciato lo show prima del tempo. Sui social ha pubblicato alcuni Video in cui si mostra rabbioso aggirando il divieto della produzione di pubblicare foto e Video prima della fine della messa in onda Lunedì 9 settembre prenderà il via Temptation Island Vip e la seconda edizione del reality dei sentimenti si annuncia già ricco di colpi di scena. Come l'ultimo, che si sta ...

Hater contro la neoministra Teresa Bellanova : sui Social messaggi bipartisan di solidarietà : Gli insulti su Twitter non di carattere politico ma legati all'abbigliamento e al titolo di studio. Carfagna: "Chi la insulta si vergogni". Decaro: "Bellanova ha difeso i braccianti per tutta la vita e da ragazza lavorava nei campi: gli insulti dei leoni da tastiera non la...

Governo - critiche Social contro la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova : 'Non è adatta' : Il nuovo Esecutivo guidato nuovamente da Giuseppe Conte è partito nelle scorse ore. Lo stesso si è potuto formare dopo l'accordo tra il Pd e i Cinque Stelle, che hanno condiviso il programma di 29 punti che la nuova squadra affronterà nei prossimi mesi. Soddisfazione per l'accordo è stata espressa sia da Luigi Di Maio, leader dei pentestellati, che da Nicola Zingaretti, segretario quest'ultimo proprio del Partito Democratico. Ma non appena è ...

Lettera a Lukaku – E’ partita la bufera Social contro la Curva Nord : A seguito della Lettera inviata a Lukaku dagli ultrà dell’Inter, si è scatenata una bufera social contro i supporters nerazzurri: Lettera Lukaku – Gli ultrà interisti hanno giusitificato i “buu” come metodo per innervosire gli avversari ed indurli così a sbagliare, distaccando di fatto il gesto dal razzismo. A tantissimi tifosi non è piaciuta la Lettera. Il Messaggero riporta alcuni tweet: «Ehi Curva Nord, una sola ...

UOMINI E DONNE/ Pamela contro Stefano : la guerra continua sui Social - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over news e anticipazioni: dopo l'addio a David Scarantino, Cristina Incorvaia ha deciso di dedicarsi alla sua forma fisica.

Malattia Mihajlovic - il wrestler WWE Roman Reigns lo celebra sui Social : entrambi in lotta contro la leucemia : Il caso di Sinisa Mihajlovic, ritornato in panchina nonostante la leucemia, è stato celebrato dalla star del wrestling WWE Roman Reigns, in lotta contro lo stesso tumore, si è complimentato con l’allenatore del Bologna Roman Reigns e Sinisa Mihajlovic, due sportivi differenti, con un triste particolare in comune: il primo performa ogni sera sul ring WWE, il secondo ha dedicato la sua vita al calcio nella doppia veste di giocatore prima e ...

La Mennoia sbotta sui Social contro una fan : 'Ti meno forte' : Raffaella Mennoia, storica redattrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi, è finita nell'occhio del ciclone sui social. La Mennoia si è scagliata contro una utente del web affermando ''ti meno forte'' e rincarando la dose con uno ''str... cattiva''. Dopo le polemiche che hanno coinvolto Raffaella e l'intera redazione del programma, innescate dall'alterco verbale con Teresa Cilia, sembra non vi sia più pace per la Mennoia. ...

‘Sei finito’ - rivolta Social contro Salvini : Le ultime giornate politiche sono state convulse e ricchissime di avvenimenti: tra tutti bisogna sicuramente ricordare le stoccate lanciate contro il Ministro degli Interni Matteo Salvini, a partire dallo stesso premier Giuseppe Conte, per poi arrivare agli altri senatori che non hanno risparmiato critiche. E anche la sua base di utenti, molto delusa, esprime il proprio rammarico sulle pagine social del leader della Lega, che sembra avere in ...

Al Viminale - in piazza e sui Social. Salvini di lotta contro il "mostro" M5S/Pd : Il governo è finito, ma Matteo Salvini continua ad andare al Viminale come se nulla fosse. Porta in piazza Montecitorio la delegazione dei deputati leghisti davanti alla telecamere per mostrare compattezza e chiedere elezioni subito. Per non parlare dell’attivismo sui social dove attacca nell’ordine: Elisabetta Trenta, Giuseppe Conte e Romano Prodi. Un Salvini che resta ben saldo al ministero dell’Interno, ma prepara ...

Gianni Morandi dedica Social per i 25 anni dal primo incontro con Anna : Gianni Morandi ha incontrato per la prima volta Anna Dann venticinque anni fa ed è stato un vero colpo di fulmine quello per la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. E proprio per celebrare l’anniversario di quel giorno, il cantante ha scelto i social per condividere con la sua partner e con i follower una dichiarazione d’amore in piena regola. “Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la ...