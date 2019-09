Silvio Berlusconi cannoneggia contro Matteo Salvini | Spregiudicato e

Silvio Berlusconi/ "Chi aiuta il governo è fuori. Salvini? Incomprensibile a volte" : Silvio Berlusconi: "Chi aiuta il governo è fuori, Salvini Incomprensibile". Esce allo scoperto il Cavaliere dopo la formazione del nuovo governo

Chi è Lucrezia Vittoria - la figlia (bellissima) di Pier Silvio Berlusconi : Forse pochi lo sanno, eppure Pier Silvio Berlusconi ha una figlia che ha tenuto lontana dai riflettori per moltissimo tempo, Lucrezia Vittoria. Della ragazza, oggi quasi trentenne, si sa davvero poco. La sola certa è che sia nata dalla relazione giovanile dell’imprenditore con la bellissima modella Emanuela Mussida. Quando è nata Lucrezia, infatti, Pier Silvio aveva a malapena 21 anni, il che ben spiega il motivo per cui la famiglia abbia ...

Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi : "Diserta il sit-in contro il Conte-bis? Spero che gli italiani..." : Domani, lunedì 9 settembre, davanti a Montecitorio il sit-in di protesta organizzato da Giorgia Meloni contro il governo Conte-bis e la manovra di palazzo che ha riportato al comando il Pd. Nel giorno della fiducia, in aula, Giuseppe Conte parlerà ai banchi vuoti della destra. Soltanto Forza Italia,

Lucrezia Vittoria Berlusconi - matrimonio segreto per la figlia di Pier Silvio : la rivelazione : Si è sposata Lucrezia Vittoria Berlusconi, figlia di PierSilvio: il gossip di Dagospia La notizia viene da Dagospia e riguarda una delle famiglie più note dell’Italia: parliamo dei Berlusconi, per la precisione di Lucrezia Vittoria, figlia di PierSilvio Berlusconi. L’evento sembra essere stato celebrato in assoluto segreto, visto che finora la notizia è stata battuta […] L'articolo Lucrezia Vittoria Berlusconi, matrimonio ...

Silvio Berlusconi - poltronissima al Copasir : così i dem pensano di ottenere la maggioranza in Senato : Sulla carta, Adolfo Urso di Fratelli d'Italia è il favorito per la successione al vertice del Copasir dopo l'addio di Lorenzo Guerini nel frattempo promosso ministro della Difesa. Ma per ora nulla è stato deciso. La prima sfida sarà per il Conte bis ottenere la maggioranza in Senato, motivo per il q

Mediaset - clamorosa scelta di Pier Silvio Berlusconi a dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno : A dieci anni dalla scomparsa, Mediaset celebra Mike Bongiorno con una programmazione speciale interamente dedicata al re del quiz, e intitolandogli lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. Nella foto, Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti davanti allo studio. Per approfondire

“Con Silvio Berlusconi…”. Toffanin - arriva la verità sul suo rapporto con il suocero : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono da anni una moderna favola d’amore. Lontani dal gossip, sempre insieme, mai nessuna ombra ha scalfito il loro rapporto. Della conduttrice di Verissimo sappiamo praticamente tutto, anche se continua a mantenere un profilo basso e riservato. In una recente intervista Pier Silvio Berlusconi ha rivelato un importante particolare sul loro amore. Stando alle sue dichiarazioni, un ruolo chiave nella loro ...

Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte : " Se ci saranno momenti di difficoltà - noi saremo disponibili" : "Presidente, noi saremo opposizione, ma è chiaro che siamo una forza responsabile: di gente come Di Maio e i 5stelle ti puoi fidare fino a un certo punto. Se ci saranno momenti di difficoltà, noi saremo comprensivi e disponibili". Più che un salvagente nei confronti di Giuseppe Conte, le parole pron

Silvio Berlusconi vince in Cassazione : Veronica Lario deve restituire 46 milioni di euro all’ex marito : La Cassazione ha deciso: per i giudici della Suprema Corte, il maxi assegno elargito da Silvio Berlusconi all’ex moglie Veronica Lario durante la causa di divorzio era troppo alto. Da qui la disposizione che obbliga la signora a restituire al leader di Forza Italia 46 milioni di euro più gli interessi, che ammonterebbero a circa 15 milioni. Per la Cassazione Berlusconi, rappresentato dagli avvocati Valeria De Vellis e Pier Filippo ...

Silvio Berlusconi vince anche in Cassazione contro Veronica Lario : "L'ex moglie restituisca l'assegno del divorzio" : La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello del 2017 che stabiliva come l'ex premier non dovesse altro in termini economici alla ex moglie, che dovrà restituire anche l'assegno divorzile, stimato in circa 45 milioni