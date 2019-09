Si scalda la partita sulle Autonomie Il leghista Fontana attacca Boccia che risponde

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 8 settembre 2019) “Se alla Lombardia non sarà concessa la competenza sulla scuola, la Regione è pronta a varare una sua legge”. Sono queste le parole di Attilio, governatoredella Lombardia, che rino la. Non si è fatta attendere la reazione di Francesco, neo ministro degli Affari Regionali dell’esecutivo giallo-rosso, che replica: “Voglio rassicurare: andrò da lui, da Toti, Zaia, Bonaccini. Dobbiamo improntare il rapporto su una collaborazione senza verità inconfutabili, non reagirò a nessuna provocazione.Consiglio di non dire: ‘o si fa come dico io o io vado avanti lo stesso’. Ho un approccio gandhiano, porgerò l’altra guancia: rispettiamoci e ascoltiamoci”.aveva inoltre detto, sempre in materia di, che la scuola ...

