Sex toys | scegliete bene quello che comprate

Sex toys - una serata in incognito a provare i nuovi strumenti del piacere : ecco chi abbiamo incontrato : L’esperta di design è interessata al diamante vibrante, un oggetto dorato piramidale. Vive a Dubai, è in partenza. Chissà se in aeroporto confischeranno il suo portafortuna segreto. Negli Emirati Arabi gli oggetti di piacere femminile sono vietati. Accanto a lei c’è la biologa, sulla cinquantina, sposata. E’ rimasta colpita dalla cipria aromatizzata baciabile. Una polvere setosa che rende la pelle luminosa e profumata. La neo mamma più giovane e ...

Sex toys e temperatura : la sessuologa svela come creare l’ambiente ideale per il sesso in estate : La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo la creazione di una stanza ideale contro il caldo per il sesso in estate. “Se da una parte in estate c’è più tempo e più desiderio di dedicarsi all’attività sessuale, dall’altra le alte temperature non aiutano. Partire quindi dal crearsi un ambiente confortevole e adatto a vivere ...

Al CES di Las Vegas saranno ammessi i "Sex Toys" - aggiornata la politica sul dress code dello staff : La Consumer Technology Association, l'organizzazione dietro all'evento annuale che si tiene a Los Angeles ovvero il Consumer Electronics Show, si sta aggiornando con i tempi moderni. La CTA ha infatti annunciato che l'evento di quest'anno sarà aperto anche alle aziende tecnologiche che sviluppano i cosiddetti Sex Toys e che potranno competere per i premi nell'ambito della categoria Salute e Benessere.Questo annuncio arriva dopo che la CTA l'anno ...

I Sex toys? Nulla di male - perfetti per divertirci... spudorata Cecilia e Ignazio : In una intervista rilasciata al magazine "Chi" la coppia nata durante il Grande Fratello Vip del 2017 ha risposto a chi sui social aveva notato in una loro Instagram Story ambientata in una lussuosa suite d'albergo a Capri un sex toys ben in evidenza su un tavolo- Qualche tempo fa, durante il loro soggiorno a Capri per i “Vip Champion 2019”, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, mostrarono in una Instagram Story la lussuosa suite di cui erano ...