Serie D | l’ingresso in campo di Messina-Acireale | il club giallorosso va ko VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019) Si è giocato un turno importante valido per il campionato diD, in particolar modo grande spettacolo nel Girone I con tante squadre capaci di lottare per la vittoria finale. La big del campionato è sicuramente il Palermo, ilrosanero si è confermato anche in casa, successo per 3-2 contro il San Tommaso, trascinatore Ricciardo, autore di una doppietta. Successo in trasferta per l’Fcsul difficiledella Palmese, ko per l’ACRdavanti al pubblico amico contro l’, si tratta di un momento difficilissimo per ilche ancora non è riuscito a muovere la classifica. In basso ecco ildell’ingresso delle squadre in.L'articoloD, l’ingresso indi: ilva koCalcioWeb.

OptaPaolo : 29 - #Danilo ha segnato dopo 29 secondi dal suo ingresso in campo: l'ultimo giocatore ad aver trovato una rete più… - Gazzetta_it : #Mihajlovic, l'abbraccio del #Dall'Ara è da brividi - freeweedCOD : RT @CbdDimension: Per festeggiare l'ingresso di CBD DIMENSION nel mondo del #proclub grazie alla sponsorizzazione dei @FreeWeedProClub che… -