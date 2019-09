Sconcerti | Brera | scrittore e pittore ossessionato dalla sua Lombardia

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Sul Corriere della Sera, Marioricorda Gianni, conosciuto negli ultimi dieci anni della sua vita. Lo definisce “non imitabile”, cosa che rappresentava un difetto. “Il suo linguaggio era solo suo e ne aveva molti. Quello per le partite, quello per l’Arcimatto, quello per i libri e le riviste. Quando scriveva in italiano puro non usava un aggettivo, l’attributo era nel senso della frase. Una lingua secca, anche dolce, mai esibita”. Era semplice ma c’erano anche giorni in cui il suo essere diverso lo rendeva complesso. Era facile amarlo, generoso e “senza una sola idea di cattiveria, sospettoso il primo giorno, un fratello tutti gli altri”. Amava avere rapporti alla pari, non suggerire. “Era un artigiano che si portava dietro la sua bottega e gli piaceva essere preso per mano fra strade che amava comunque sentiva ...

