Scampia | cadavere nel cofano di un' auto Era sfuggito al raid che costò la vita

Fonte : ilmattino

(Di domenica 8 settembre 2019) A Napoli si spara ancora: omicidio in via Zuccarini, a. Il corpo di uomo è stato trovato nel bagagliaio di una Ford C Max, risultata rubata, lasciata in sosta. Ilera...

cronachecampane : #Napoli, ora è faida a #Scampia: cadavere di un uomo trovato nel bagagliaio di un’auto… - andrea_falivene : RT @rep_napoli: Scampia, trovato un cadavere nel portabagagli di un'auto [news aggiornata alle 18:46] - cronachecampane : #Napoli, ora è faida a #Scampia: cadavere di un uomo trovato nel bagagliaio di un’auto -