Russia | elezioni senza exit poll Opposizione | «Funerale della democrazia»

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 8 settembre 2019) Alle otto di sera, le 19 italiane, si chiudono i seggi a Moscache la pubblicazione degliaiuti a capire un voto amministrativo che ha riguardato una quindicina di regioni russe. Per Ljubov Sobol, rappresentante dell’, siamo di fronte al «di una anche minima parvenza di

ilpost : Potrebbe essere una brutta giornata per Putin - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Affluenza molto bassa alle elezioni locali in Russia, dove i candidati filo governativi sono in stragrande maggioranza. Le oppo… - infoitestero : Russia scopre segni di ingerenza nelle elezioni amministrative di Google e Facebook -