Rome Beach Volley Finals | medaglia d’oro per Ludwig-Kozuch e Stoyanovskiy-Krasilinkov

Beach Volley : Rome Finals - nono posto per Rossi-Carambula : Roma, 7 set. (AdnKronos) – Non basta lo spettacolo e il bel gioco a Enrico Rossi e Adrian Carambula per staccare il pass per i quarti di finale. I due atleti italiani, infatti, hanno dovuto fare i conti con l’efficacia dei cechi Perusic-Schweiner, uscendo sconfitti 2-0 (26-24, 21-11). Rimane il bel gioco offerto dalla coppia italiana che, anche a discapito delle difficoltà derivate dallo stato influenzale che ha costretto ...

Rome Beach Volley Finals - Menegatti-Orsi Toth fuori agli ottavi di finale : le sensazioni delle azzurre : Le due azzurre non sono scese in campo con lo stesso smalto che le aveva contraddistinte nelle due uscite precedenti Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth alle Rome Beach Volley Finals. Dopo aver superato le statunitensi Sweat-Walsh Jennings 2-0 (21-19, 21-10) nel primo turno, Marta e Viki non sono riuscite a bissare il successo contro Agatha-Duda, uscendo sconfitte 2-0 (21-16, 21-13) da quella che ...

Rome Beach Volley Finals - la coppia azzurra Rossi-Carambula fallisce l’assalto ai quarti di finale : I due atleti italiani, infatti, hanno dovuto fare i conti con l’efficacia dei cechi Perusic-Schweiner, uscendo sconfitti 2-0 Non basta lo spettacolo e il bel gioco a Enrico Rossi e Adrian Carambula per staccare il pass per i quarti di finale. I due atleti italiani, infatti, hanno dovuto fare i conti con l’efficacia dei cechi Perusic-Schweiner, uscendo sconfitti 2-0 (26-24, 21-11). Rimane il bel gioco offerto dalla coppia italiana che, ...

Rome Beach Finals – Sconfitta per Lupo-Nicolai - domani la prima sfida ad eliminazione diretta : Rome Beach Finals: sconfitti Lupo-Nicolai, domani il primo turno a eliminazione diretta Si è chiusa con una Sconfitta degli azzurri questa prima intensa giornata del main draw delle Rome Beach Volley Finals, con Daniele Lupo e Paolo Nicolai che non sono riusciti ad avere la meglio degli statunitensi Crabb-Gibb 1-2 (21-23, 21-17, 8-15). In virtù di questo risultato, i due atleti azzurri non sono riusciti a guadagnarsi il primo posto nel ...

Rome Beach Finals – Lupo-Nicolai a caccia degli ottavi - Rossi-Carambula si ritirano : Rome Beach Finals: bene Lupo-Nicolai, forfait per Rossi-Carambula dopo il successo all’esordio Buone notizie a livello di risultati per le coppie italiane impegnate nel main draw maschile: è di due successi e una sconfitta, infatti, il bilancio delle tre formazioni tricolori all’esordio nelle Rome Beach Finals. Bel ritorno al Foro Italico dopo sei anni dall’ultima volta, per i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai, che hanno ...

Rome Beach Volley Finals - oggi le prime gare dei country quota : le sensazioni di Lupo e Nicolai : I due azzurri sono pronti a regalare spettacolo nella splendida cornice del Foro Italico, dove da domani scatteranno ufficialmente le Rome Beach Volley Finals È terminato il conto alla rovescia per le Rome Beach Volley Finals, pronte a dare un assaggio già oggi con le prime gare dei country quota, che daranno gli ultimi tre posti per le qualificazioni in programma nella giornata di domani. Daniele Lupo e Paolo Nicolai torneranno al Foro ...