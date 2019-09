Repubblica | niente rinnovo per Mertens | potrebbe raggiungere Hamsik

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019)non ha mai fatto mistero di voler restare a Napoli, così come appare chiaro che invece il club non abbia intenzione di rinnovare il suo contratto. Nulla di certo ancora, se ne riparlerà al rientro degli impegni con le nazionali, ma secondo lail futuro dinon sarà azzurro. Diverse le opzioni per il belga, innanzitutto la Cina, dove il Dalia n lo aveva richiesto già l’anno scorso. Cè’ anche la possibilità che Dries decida di chiudere la sua carriera a casa tornando in Belgio o che, con Callajon, intraprenda la strada degli States. L'articoloperilNapolista.

