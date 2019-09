Quei 28 chili di marijuana a bordo di un tir

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2019) Maria Girardi A.V., il giovane conducente salentino, è stato arrestato e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria È stato decisivo un controllo in Calabria, precisamente sull'autostrada A2 all'altezza di Cosenza, effettuato dal personale della polizia stradale. A.V., un 31enne originario della provincia di Lecce, è stato bloccato e arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, infatti, aveva nascosto nel cassettone del semirimorchio del tir di cui era alla guida un quantitativo considerevole di. Oltre 28 chilogrammi già essiccati e pronti per essere divisi in dosi da destinare al commercio. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di venerdì 6 settembre, quando gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la sottosezione della Polizia stradale di Cosenza Nord erano impegnati in una routinaria attività di ...

