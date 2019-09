Quanto ci costerà lo spread nei 14 mesi del governo giallo-verde

Salvini - la bordata del Pd per farci invadere : riaprire tutti i centri di accoglienza. Quanto ci costerà : Raggiunto il primo obiettivo, quello di allontanare Matteo Salvini dal Viminale, il governo giallorosso si concentrerà sulla veloce riapertura dei centri Cas chiusi in questi 15 mesi. Non riuscendo a cancellare con un colpo di spugna i decreti Sicurezza e Sicurezza bis, l'asse Pd-M5s rimetterà in mo

Iva in Italia - di Quanto aumenta e Quanto ci costerà : Con le dimissioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e l'apertura ufficiale della crisi di governo, torna alla ribalta la questione relativa all'aumento dell'Iva a partire da gennaio 2020. Il governo che uscirà da questa difficile estate istituzionale dovrà fare i conti con una manovra finanziaria a dir poco rischiosa: se non si troveranno altri soldi da tasse o riduzioni di spesa nella legge di bilancio in ...