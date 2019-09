Piacenza | delitto Pomarelli | Sebastiani ossessionato | arrestato anche l' ex ' suocero'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Tragico epilogo per il giallo di. Elisa, la 28enne di Borgotrebbia scomparsa in circostanze misteriose lo scorso 25 agosto, è stata ritrovata in queste ore senza vita. Massimo, l'amico che quella domenica aveva pranzato con lei l'ha uccisa, probabilmente nello stesso giorno, al culmine di una lite. L'uomo, stremato dopo circa due settimane di fuga, è statoe ha ammesso le sue responsabilità. Nella notte è finito in manette per favoreggiamentoil padre della sua ex fidanzata, il quale gli avrebbe offerto rifugio....

