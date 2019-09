Papa, non perdiamo gioia missionaria

"Non lasciamoci rubare la!". CosìFrancesco esorta sacerdoti, religiosi e religiose, consacrati e seminaristi del College gesuita di Saint Michel, invitandoli a non "diventare 'professionisti' del sacro". Con la benedizione al clero del Saint Michel ad Antananarivo, si conclude la visita in Madagascar. Domani mattina il Pontefice partirà con destinazione Port Louis nelle isole Mauritius, che lascerà martedì per giungere in serata all' aeroporto di Ciampino e fare rientro in Vaticano.(Di domenica 8 settembre 2019)