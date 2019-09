Papa Francesco in Madagascar Diretta streaming Non strumentalizziamo la

Papa Francesco : lottare corruzione e creare occupazione : Papa Francesco: lottare corruzione e creare occupazione. Vi incoraggio a lottare con forza e determinazione contro tutte le forme di corruzione

Papa Francesco : "La carenza di preti fa scegliere candidati immorali" : “Mi raccomando, state attenti, non lasciatevi ingannare dalla necessità del numero dei sacerdoti, prendere senza discernimento... Non so, credo che da voi non è tanto comune, ma in alcuni Paesi d’Europa è lamentevole. C’è la mancanza di vocazione e spinge il vescovo a prendere di qua, di qua, di là, senza vedere la vita com’era, e prendono i cacciati di altri seminari, i cacciati della ...

Papa Francesco in Africa mostra una Chiesa che non fa proclami - ma che salva la vita : Molto spesso si parla del tema della pace in modo astratto. Nel suo quarto viaggio in Africa, Papa Francesco ha voluto, invece, mostrare al mondo quali sono i frutti concreti che possono nascere, anche molto rapidamente, quando cessano i conflitti. A Maputo, capitale del Mozambico, primo dei tre Paesi dove si è recato Bergoglio, il Papa ha voluto visitare il centro Dream di Zimpeto realizzato nel 2002 dalla Comunità di Sant’Egidio. Si tratta di ...

Papa Francesco in Madagascar : la deforestazione “compromette il futuro del Paese” : “La vostra bella isola del Madagascar è ricca di biodiversità vegetale e animale, e questa ricchezza è particolarmente minacciata dalla deforestazione eccessiva a vantaggio di pochi; il suo degrado compromette il futuro del Paese e della nostra casa comune“: lo ha dichiarato Papa Francesco rivolgendosi alle autorità, i membri del Corpo diplomatico e i rappresentanti della società civile del Madagascar. “Come sapete, le foreste ...

Papa Francesco - aria di complotti. "Se mi attaccano gli americani..." - sfogo in aereo - terremoto in Vaticano : "Per me è un onore che mi attacchino gli americani". Papa Francesco non è mai stato tanto duro sulla fronda in Vaticano. Ci sarebbe quasi da rispolverare un detto piuttosto scomodo, "tanti nemici tanto onore", ma la verità è che sul volo di andata per Maputo, il Santo Padre ha toccato con mano il ne

Come sta andando il viaggio di Papa Francesco in Mozambico : Papa Francesco è arrivato a Mozambico, prima tappa del suo 31esimo viaggio apostolico che lo porterà anche in Madagascar e alle Mauritius. L'aereo è atterrato nellla serata di ieri all'aeroporto della capitale Maputo e il Pontefice è stato accolto - oltre che dal forte vento - dal presidente Filipe Jacinto Nyusi e consorte. Oltre alle delegazioni e ai vescovi presente anche un folto gruppo di fedeli che hanno dato il benvenuto con canti e ...

Papa Francesco - cassa di vino ai pompieri : «Grazie per avermi liberato nell'ascensore» : Città del Vaticano - Papa Francesco durante il volo che lo portava in Mozambico dopo avere definito un «onore» gli attacchi che gli arrivano dalla destra cattolica americana,...

Le clamorose parole di Papa Francesco : “Per me, è un onore se mi attaccano gli americani…”. Papa Francesco -mentre ancora era a bordo dell’aereo che lo ha portato in Mozambico, prima tappa del suo viaggio apostolico in Africa che lo vedrà anche in Madagascar e alle isole Mauritius – ha commentato così il volume ‘Come l’America vuole cambiare il Papa’ scritto dal vaticanista del giornale francese ‘La Croix’ Nicolas Seneze, da ...

Papa Francesco : “Una preghiera per le vittime dell’uragano Dorian” : “Io vorrei invitarvi a dire una preghiera per le vittime degli uragani nelle Bahamas, per quelli che hanno perso tutto, la casa, anche la vita. C’e’ stata una distruzione terribile. Ognuno lo dica come vuole ma si preghi per le vittime dell’uragano nelle Bahamas“: lo ha dichiarato Papa Francesco parlando con i giornalisti sul volo che lo sta portando a Maputo, in Mozambico. L'articolo Papa Francesco: “Una ...

Cercare la sapienza nelle parole di Papa Francesco : sapienza divina che ti fai trovare da coloro che ti cercano (Proverbi 8,17), io nelle parole del Papa ti cerco ma non ti trovo. Ad esempio non trovo nessuna logica nel messaggio al popolo di Maurizio, l’arcipelago africano popolato in maggioranza da induisti, prossima meta di un viaggio pontificio.

Papa Francesco "eutanasia non è scelta di libertà"/ "Il malato non è mai un costo" : Papa Francesco contro l'eutanasia 'non è una scelta di libertà personale. Il malato non è mai un costo: la vita non è inutile'