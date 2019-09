Pallavolo | bronzo europeo per le azzurre

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019) Ankara, 8 set. (AdnKronos) – La Nazionale femminile diazzurra si è aggiudicata la medaglia diagli Europei. La squadra di Davide Mazzanti, vicecampione del mondo, dopo il ko in semifinale contro la Serbia, si è imposta ad Ankara, per 3-0 (25-23, 25-20, 26-24) sulla Polonia nella finale per il terzo posto. Alle 18.30 si giocherà la gara per il titolo tra le campionesse europee e mondiali in carica della Serbia e le padrone di casa della Turchia.Lefesteggiano così un prestigioso e importante terzo posto, l’Italia infatti non saliva sul podio continentale da 10 anni: 2009 Oro a Lodz. Di quella squadra l’unica reduce è Lucia Bosetti, per le altre 13 atlete italiane si tratta della prima medaglia in un. Stesso discorso per il commissario Davide Mazzanti che, alla sua seconda rassegna continentale sulla panchina tricolore, ha ...

chetempochefa : Complimenti alla Nazionale Femminile di Pallavolo per la medaglia di bronzo ai Campionati Europei ?? Brave… - Eurosport_IT : Quanto sono forti le nostre Azzurre?! ?????? Chiudiamo con un bronzo i Campionati Europei di Polonia e Turchia ????????… - RaiNews : #EuroVolleyW l'Italia sale sul podio continentale ad Ankara: medaglia di bronzo. Battuta la Polonia 3-0 -