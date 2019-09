Padre dipendente dal lavoro - scopre in video conferenza che il figlio di 8 anni è morto : J.R. Storment è un imprenditore americano che negli ultimi 8 anni ha dato tutta la propria vita al lavoro, mettendo in secondo piano la famiglia. Fino al giorno in cui durante una conference call gli è stata comunicata la morte del figlio di 8 anni...Continua a leggere