Ordigno Battipaglia, al via evacuazioni

Avviato stamane il piano di evacuazione, a(Salerno), per il disinnesco dell'bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Complessivamente sono 36.177 le persone,19.995 famiglie, che dovranno lasciare la propria abitazione. Le forze dell'ordine presidiano la zona rossa, estesa per un raggio di circa 1.600 mt.Chiuse le rampe di uscita dello svincolo autostradale diAlle 9.30 saranno chiuse anche le rampe d'ingresso in A2. Stop anche alla circolazione ferroviaria e sulla SS18.(Di domenica 8 settembre 2019)