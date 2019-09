Omicidio Piacenza | la sorella di Elisa | Da piccole ti dicevo ' non temere | i lupi

Piacenza - Massimo Sebastiani ha confessato l'Omicidio di Elisa Pomarelli : Pentito e collaborativo fin dai primi momenti della cattura, Massimo Sebastiani, 45 anni, ha confessato l'omicidio dell'amica Elisa Pomarelli, 28 anni, il cui corpo senza vita era stato trovato dai carabinieri, ieri pomeriggio, sepolto in una buca in una zona impervia in località Costa di Sariano di Gropparello, nel Piacentino. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire, movente, modalità e luogo dell'omicidio. ...

