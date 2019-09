Omicidio di Elisa Pomarelli | arrestato anche Silvio Perazzi

Piacenza - Massimo Sebastiani ha confessato l'Omicidio di Elisa Pomarelli : Pentito e collaborativo fin dai primi momenti della cattura, Massimo Sebastiani, 45 anni, ha confessato l'omicidio dell'amica Elisa Pomarelli, 28 anni, il cui corpo senza vita era stato trovato dai carabinieri, ieri pomeriggio, sepolto in una buca in una zona impervia in località Costa di Sariano di Gropparello, nel Piacentino. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire, movente, modalità e luogo dell'omicidio. ...

Omicidio Elisa Pomarelli - arrestato anche l'ex suocero di Sebastiani : Dopo Massimo Sebastiani, che sabato, dopo essere stato arrestato, ha confessato l'Omicidio di Elisa Pomarelli facendone ritrovare il cadavere, è finito in manette per favoreggiamento anche il padre della ex compagna del tornitore 45enne

Omicidio Elisa Pomarelli - caccia a Sebastiani nei boschi : “Pericoloso - forse armato” : Massimo Sebastiani, nel mirino di una estenuante caccia all'uomo nei boschi, dove si nasconde da giorni come un animale braccato, potrebbe essere armato e pronto a tutto. Lo affermano gli inquirenti che nelle ultime ore hanno cambiato l'accusa nei suoi confronti da 'sequestro di persona' a 'Omicidio e occultamento di cadavere' per la scomparsa dell'amica Elisa Pomarelli. Intimato lo stop alle ricerche dei volontari nei boschi del Piacentino: "Lo ...

Piacenza - tragica svolta sulla scomparsa di Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani indagato per Omicidio : È ufficialmente indagato per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani, l' operaio 45enne originario di Campogrande di Carpaneto, che da sei giorni ha fatto perdere le proprie tracce e quelle dell' amica Elisa Pomarelli. La procura di Piacenza, che indagava per sequestro di persona, è o

La procura di Piacenza ha indagato per Omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani - l’uomo scomparso la settimana scorsa assieme a Elisa Pomarelli : La procura di Piacenza ha deciso di indagare per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani, l’uomo scomparso da circa una settimana nel piacentino insieme a Elisa Pomarelli. La decisione è arrivata dopo che la polizia negli ultimi giorni si

Scomparsi nel piacentino - Massimo è indagato per l'Omicidio di Elisa : Francesca Bernasconi Da una settimana non si ha più alcuna traccia dei due, visti insieme per l'ultima volta a pranzo al ristorante la scorsa domenica. L'uomo è stato avvistato diverse volte, dopo la sparizione di Elisa Ancora nessuna traccia di Elisa Pomarelli, la 28enne scomparsa una settimana fa vicino a Piacenza, dopo aver pranzato con Massimo Sebastiani, 45 anni, anche lui sparito quel giorno, qualche ora dopo la ragazza. ...