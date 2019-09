Need for Speed Heat | Nuovi dettagli sul sistema di guida

Need for Speed Heat : Nuovi dettagli su Reputazione e Bottino : Tramite il Playstation Blog veniamo a conoscenza di Nuovi e interessanti dettagli su Need for Speed Heat che vogliamo condividere con voi a seguire, riguardanti il sistema di Reputazione e il Bottino. Nuovi dettagli per Need For Speed Heat Need for Speed Heat propone sfide, gare o competizioni sia di giorno che nel cuore della notte, quest’ultime illegali e con un Bottino o montepremio più alto, il quale potrà ...

Need for Speed Heat presenterà una colonna sonora moderna con elementi elettronici : Need For Speed Heat è l'ultimo capitolo della longeva saga di corse targata EA ed in questi giorni gli sviluppatori stanno tirando fuori diverse informazioni da dare in pasto ai fan.Ad esempio è stato di recente affermato che il titolo presenterà una colonna sonora moderna ma che includerà elementi elettronici ed urbani:"Per ora non diffonderemo i nomi delle tracce ma in generale si può dire che avranno influenze differenze. La componente ...

Need for Speed Heat non richiederà una connessione Internet permanente : Need for Speed ​​Heat porta i giocatori in un mondo aperto in cui possono incontrare altri piloti umani. Tuttavia, gli sviluppatori hanno deciso di far divertire gli utenti anche se completamente offline.Twinfinite ha avuto l'occasione di parlare con gli sviluppatori del gioco, i quali hanno spiegato che mentre si potrà giocare online e avere altri giocatori nello stesso mondo aperto, potrete anche rinunciare e giocare in ...

Need for Speed Heath - prova : Quel costante saliscendi di alti e bassi che sono le vite umane, vale anche per le aziende. Non a caso, si rifletterà, l'ordinamento parla di persone fisiche e persone giuridiche. Ma pur sempre persone.Electronic Arts è un ottimo esempio di una persona (giuridica) la cui vita è un ottovolante. Amata dal pubblico (ma parliamo di molto tempo fa), poi odiata. Azienda capace di tramutare in oro ciò che toccava, e ora con sulla coscienza non solo ...

Gamescom 2019 : Need for Speed Heat sfreccia in 7 minuti di video gameplay : Need for Speed Heat è stato ufficialmente annunciato pochi giorni fa con un trailer cinematografico che, però, non ci ha svelato nulla riguardo al gameplay.Gli sviluppatori avevano confermato che il titolo si sarebbe mostrato in azione alla Gamescom 2019 e, a quanto pare, le promesse sono state mantenute.Infatti, il gameplay del titolo si è finalmente mostrato in un video di 7 minuti pubblicato da IGN. Nello specifico, il filmato ci presenta ...

Gamescom 2019 : Need for Speed Heat in azione nel primo video di gameplay : Come aveva precedentemente affermato EA, l'adrenalinico video di gameplay dedicato a Need For Speed Heat è stato mostrato durante l'Opening Night Live in questi minuti.Il filmato si sofferma in particolare sulle corse automobilistiche che avverranno per le strade di Palm City stando attenti alla polizia che vi starà alle calcagna. In Need For Speed non solo sarete in grado di personalizzare completamente i vostri veicoli, ma potrete modificare ...

Need for Speed Heat e le Loot Boxes - chiare le intenzioni di Electronic Arts : I motori di Need For Speed Heat sono pronti ad accendersi durante i prossimi mesi. La serie targata Electronic Arts torna sulla scena videoludica a distanza di due anni dal predecessore, Need For Speed Payback, e lo fa con ambizioni decisamente interessanti, viste le prime feature mostrate in anteprima proprio negli ultimi giorni. Una cosa che però parrebbe non esserci in Need For Speed Heat saranno le Loot Boxes che hanno caratterizzato il ...

Il gameplay di Need for Speed Heat sarà svelato alla Gamescom 2019 : EA ha finalmente presentato il prossimo titolo della serie Need for Speed pochi giorni fa, Need for Speed ​​Heat, ma questa rivelazione si è focalizzata solamente su un trailer cinematografico. Se vi state chiedendo quando riusciremo a vedere del gameplay, non preoccupatevi, perché non bisognerà attendere troppo tempo.Geoff Keighley, che ospiterà l'evento di apertura della Gamescom 2019 il 19 agosto, Opening Night Live, ha confermato ...

Need for Speed Heat non conterrà loot box o meccaniche simili : Grazie ad un maestose trailer dalle tinte retrò, i giocatori hanno potuto vedere il nuovissimo Need for Speed Heat nella giornata di ieri. prima di vedere il gioco in azione durante la Gamescom, gli sviluppatori stanno diffondendo alcuni interessanti dettagli.Una delle cosa che siamo sicuri rendarà felici molti giocatori è l'assenza delle tanto odiate microtransazioni e loot box. Precisiamo che non si tratta di speculazione o rumor, è stato ...

Gli sviluppatori di Need for Speed Heat promettono "più macchine - più personalizzazione e più sfide" : Dopo i numerosi rumor degli ultimi giorni, Need for Speed ​​Heat è stato finalmente annunciato con un trailer piuttosto ispirato agli anni '80, con i suoi luminosi colori al neon. Anche se non abbiamo ancora visto alcun gameplay, il creative director del gioco afferma che ci si può aspettare molto da questo nuovo capitolo della serie racing.Riley Cooper ha dichiarato nel comunicato stampa di annuncio di aver ascoltato il feedback dei ...

Annunciato Need for Speed Heat - il nuovo capitolo in bilico tra illegalità e legalità : Dopo numerosi rumor che si sono accavallati nel corso degli ultimi giorni è finalmente arrivata l'ufficialità: Need For Speed Heat sarà il nuovo capitolo della serie racing targata Electronic Arts. Il publisher statunitense ha finalmente tirato via il velo di riservatezza dalla propria nuova creatura di stampo corsistico, dando in pasto ai propri fan un trailer che ha permesso di avere una panoramica più che esaustiva di quel che il questo ...

Need for Speed Heat annunciato ufficialmente con un Trailer : Ghost Games, uno studio di Electronic Arts ha annunciato oggi Need for Speed Heat, l’ultimo racing game di fantastiche sfide su strada alla polizia. Il gioco approfondisce ed espande tutto ciò che i fan di Need for Speed amano: massima personalizzazione, autentica cultura automobilistica urbana e una trama avvincente che ti coinvolge nel gioco. Need for Speed Heat porta i propri fan a Palm City, un nuovo mondo ...

Need for Speed Heat - ecco il trailer d'annuncio che rivela la data di uscita : Come vi avevamo accennato pochi giorni fa, EA ha mostrato nella giornata di oggi il primo trailer del tanto atteso nuovo capitolo corsistico, Need for Speed Heat.Il nuovo gioco della serie si mostra in questo filmato ricco di adrenalina, dove si vedono corse su strada ed inseguimenti da parte dei poliziotti. Oltre a questo è stata annunciata anche la data di uscita del gioco, prevista per l'8 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Chi ha ...

Alcune immagini del nuovo Need for Speed compaiono in rete prima dell'annuncio ufficiale di EA : Dall'uscita del gioco originale nel 1994, la serie Need for Speed ​​ha fatto breccia nei cuori dei giocatori amanti di corse adrenaliniche su strada e ora sembra che il sipario sia stato sollevato sul prossimo capitolo, anche se non in modo ufficiale.All'inizio della settimana, EA ha rivelato che avrebbe dato il via ai festeggiamenti pre-Gamescom offrendoci uno sguardo al prossimo Need for Speed, con la rivelazione ufficiale in ...