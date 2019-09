NBA – Anthony Davis lavora per migliorare | “ho allenato il mio tiro da 3 | voglio aiutare

Fonte : sportfair

(Di domenica 8 settembre 2019)pronto ail proprioda 3 punti: il big man dei Lakers si ètanto in estate per diventare ancora più forte e portare i giallo-viola al titoloè l’uomo-copertina di NBA 2K20 e in occasione del lancio del nuovo videogioco sul basket americano ha lanciato un chiaro segnale alla lega: i Lakers lotteranno per il titolo. Il big man dei giallo-viola farà coppia con LeBron James per riportare la franchigia losangelina dove merita. E per farlo hato duramente su un fondamentale davvero importante: “questa estate hoto soprattutto sul mioda tre.essere in grado di allargare il campo. Per i lunghi il gioco si sta evolvendo in questa direzione. Credo di aver tirato intorno al 30% lo scorso anno (33.1%, ndr). Senza dubbioquesta percentuale, in questo modo potròi Lakers e cercare di ...

DavideFuma : E c'è anche la nuova maglia dei #Lakers di Anthony Davis! #NBA #NikexNba - GruwFrequency : RT @dchinellato: ???? Welcome to the next... #NBA2K20 ???? Il nuovo capitolo di NBA2K, quello con Anthony Davis in copertina e Dwyane Wade co… - CouponsOfferte : NBA 2K20 PS4 EU - ANTHONY DAVIS - STANDARD EDITION - PLAYSTATION 4 - OFFERTA sconto del 22% da 69.99 euro a 54.90 e… -