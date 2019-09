Nazionale | Mancini pensa al turnover per battere la Finlandia

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Punta al, Roberto. Anche perché serve per favorire la fame e le idee nella sua. Bisogna essere sempre capaci di conquistarsi un posto in squadra. A parte essere in forma per giocare. Stasera l’Italia sarà impegnata contro laha già delineato quali sono le sue intenzioni: “È una gara molto difficile, ma siamo venuti qui per vincere. Sicuramente faremo dei cambi. Dobbiamo valutare la stanchezza, anche in attacco. Vediamo come stanno Belotti, Chiesa e Bernardeschi. Siamo all’inizio della stagione, giocare due partite e affrontare due viaggi così è abbastanza pesante”. La qualificazione è fondamentale, ma sono da vincere anche le altre partite “per il ranking in vista del sorteggio del Mondiale, ma avremo la possibilità di provare qualche ragazzo Le che potrebbe essere utile in futuro: ne abbiamo bisogno”. E ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Azzurri in #Finlandia ???? per mettere la sesta. ?? #Mancini: “La gara più difficile, ma siamo qui per… - angelomangiante : Esclusiva @SkySport con @Totti su nazionale, talenti giovani, Roberto Mancini, Lorenzo Pellegrini, Mkitaryan e anch… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione a #Euro2020 contro… -