MOULIN ROUGE! RAI 3 Curiosità sul film con Nicole Kidman | oggi | 8 settembre 2019

MOULIN ROUGE! : trama - cast e curiosità del film con Nicole Kidman ed Ewan McGregor : Domenica 8 settembre, dalle 21.20 in poi su Rai3, va in onda l’acclamatissimo Moulin Rouge!, film del 2001 firmato da Baz Luhrmann e che vanta Nicole Kidman ed Ewan McGregor nei due ruoli principali. Moulin Rouge!: trailer Moulin Rouge!: trama Arrivato da Londra nella Parigi del 1899, il giovane scrittore Christian entra in contatto con le dominanti compagnie di ‘bohemiens’, dove gira anche Toulouse Lautrec, e riceve ...