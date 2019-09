MotoGp | lavori in corso al Motor Ranch di Tavullia | ecco l’ultima trovata di Valentino

Fonte : sportfair

(Di domenica 8 settembre 2019) Il Dottore ha deciso di ampliare il proprioinserendo una nuova pista ovale ottima per imparare la tecnica dello SpeedwayinaldiRossi, il pesarese infatti ha deciso di ampliare la propria pista di, inserendo un nuovo ovale utile per imparare la tecnica dello speedway. Il pilota della Yamaha ha ricevuto il via libera dal Consiglio Comunale subito dopo aver presentato le pratiche attraverso lo sportello Suap, a cui si è rivolta la ditta ‘Test Track‘, che fa parte della holding del Dottore. A confermare la prosecuzione deici ha pensato proprio Rossi, che ha pubblicato sui social le foto che lo vedono impegnato su un camion guidato dall’amico Alberto Tebaldi. Visualizza questo post su Instagram Hard work at theanch for the new Flat Track Temple ...

