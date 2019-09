Mostra del Cinema di Venezia | a J’Accuse va solo il “leoncino” | la presidentessa di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2019) Chiedetemi tutto, ma non di dare il Leone d’Oro a Roman Polanski. A premi consegnati, meglio raccontarla tutta. Lucrecia Martel non avrebbe mai permesso che trionfasse ilpolanskiano. Pregiudizialmente. Le motivazioni sono le solite. Stupro, processi, fughe, condanne, perdono della vittima trent’anni dopo. Altro che “artista separato dall’uomo”. Pur di non avere Polanski (o il suo ologramma) tra i piedi a gongolare la notte dei Leoni meglio un film, Joker, che nemmeno sarebbe andata a vedere sotto tortura in una multisala di Buenos Aires. Giuria in evidente impasse. Verdetto sofferto. Lo si capisce da ogni smorfia, parola, rumors che ruota attorno ai giuratini da giorni. “Fortunamente su Joker non c’è stata l’unanimità, ma sono la presidente di una giuria democratica, quindi non abbiamo bisogno dell’unanimità per metterci tutti d’accordo”, inizia con ...

