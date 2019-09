Monza | al via il Gran Premio d’Italia | il ferrarista Leclerc alla ricerca del bis Vettel

Strategia su una sosta a Monza e i primi dieci al via su soft : Seconda pole position consecutiva per Charles Leclerc su P Zero Red soft, dopo un Q3 ad alta tensione che ha visto i piloti dietro Carlos Sainz (McLaren) perdere la possibilità di fare l’ultimo giro lanciato. Tutti i piloti nella top 10 hanno superato il Q2 su P Zero Red soft e di conseguenza partiranno su […] L'articolo Strategia su una sosta a Monza e i primi dieci al via su soft sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Monza si porta via l’estate… : Monza si porta via l’estate… Non è mai una gara banale… E non solo perché è il gran premio nel nostro Bel Paese. Non solo perché è tra i più storici del Mondiale. Il GP d’Italia a Monza porta con sé sempre un velo di tristezza e malinconia. In perenne equilibrio tra un colpo di […] L'articolo Monza si porta via l’estate… sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Milano - 30enne ucciso a coltellate in viale Monza : fermato un 47enne coinquilino della vittima. Altri 2 sono indagati : Ci sono un fermo e due indagati per l’omicidio del 30enne egiziano accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 agosto nel suo appartamento in viale Monza. sono tutti e 3 coinquilini della vittima, Milad Gerges, incastrati da una delle telecamere della zona, che hanno ripreso una lite avvenuta tra i 4 connazionali, tutti in regola con i documenti. La discussione, probabilmente per questioni economiche, era sfociata, intorno alle 4 e 30, in ...

Milano - 30enne ucciso a coltellate nella sua casa di viale Monza : c’è un sospettato : Un trentenne di origine egiziana è stato ritrovato morto nella sua abitazione di viale Monza. Il ragazzo è stato ucciso a coltellate nella notte. La questura di Milano, che indaga sull’omicidio, ha già ascoltato diversi testimoni ed è stato individuato anche un sospettato. Ci sono stati dei tentativi di intervento da parte del 118, che ha mandato sul posto anche un’auto medica intorno alle 4.30 della mattina di martedì, ma sono stati ...

Maltempo Lombardia : disagi alla circolazione ferroviaria - palazzina scoperchiata a Monza : Il Maltempo che nelle ultime ore ha interessato la Lombardia ha provocato rallentamenti e interruzioni alla circolazione ferroviaria. Lo comunica in una nota il gruppo Ferrovie dello Stato. “I tecnici di Rete ferroviaria Italiana – si legge nel comunicato – sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria”. Quattro, in particolare, le linee con i maggiori disagi. Sulla Milano-Brescia linea ...

Dal primo ottobre non si venderanno più biglietti e abbonamenti solo ferroviari per viaggiare tra Milano e Monza : Lo ha deciso la giunta regionale di centrodestra: si potranno usare solo i nuovi biglietti integrati, in certi casi a costi parecchio maggiori