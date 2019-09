Mondiali Basket 2019 – Italia | coach Sacchetti svela | “ecco cosa ho detto ai ragazzi

Mondiali Basket 2019 – L’analisi di Gallinari dopo il Portorico : “scoramento per la sconfitta con la Spgna. Ci sarò al pre olimpico” : Danilo Gallinari commenta la vittoria dell’Italia in rimonta su Portorico: il cestista azzurro loda il carattere dei compagni, ancora alle prese con lo scoramento per il ko della Spagna, e volge lo sguardo al pre olimpico Ultima partita dell’Italia ai Mondiali di Basket 2019 di certo non priva di insidie. Il ko contro la Spagna ha lasciato degli strascichi importanti, niente di più che un po’ di dignità da difendere come ...

Basket - Mondiali 2019 : Nigeria e Iran conquistano i pass africano e asiatico per Tokyo 2020 : Due nuove selezioni nazionali si aggiungono al Giappone (qualificato d’ufficio) e all’Australia nel ruolo di partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta della Nigeria, che conquista il pass africano diretto, e dell’Iran, che invece sfrutta la quota asiatica. Entrambe le squadre trovano l’accesso alla manifestazione a cinque cerchi tramite il girone di classificazione dal 17° al 32° posto, poiché tutte le squadre ...

Basket - Mondiali 2019 : risultati e classifiche di oggi (8 settembre). La Spagna piazza il botto e batte la Serbia - Argentina a valanga sulla Polonia : Penultima giornata della seconda fase in archivio ai Mondiali di Basket di Cina 2019, con i primi verdetti definiti in quel di Wuhan, Foshan, Guangzhou e Pechino. Andiamo a vedere quanto accaduto in una giornata non facile da dimenticare, e non solo per la vittoria al supplementare con cui termina il viaggio cinese dell’Italia. La cronaca di Italia-Porto Rico – Le pagelle di Italia-Porto Rico GIRONE J La partita che tutti aspettano ...

RISULTATI Mondiali Basket 2019/ Primo ko della Serbia - Argentina dominante! : RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: l'Italia rimonta alla grande e batte Porto Rico, nel suo girone la Spagna regola la Serbia ed è dunque prima.

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 8 settembre. Italia vittoriosa all’ultimo respiro. Argentina a valanga sulla Polonia - Spagna nettamente avanti sulla Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Spagna-Serbia 62-42: siamo al ventello di vantaggio per gli uomini di Scariolo su quelli di Djordjevic! 15.50 CINA-NIGERIA 73-86: padroni di casa che chiudono il loro mondiale con una netta sconfitta! 15.48 Spagna-Serbia 57-39: una tripla di Claver aumenta ancora il margine! 15.44 Spagna-Serbia 54-39: aumenta il vantaggio degli iberici, Jokic espulso per doppio ...

Basket - Mondiali 2019 - Meo Sacchetti : “Nell’intervallo ho detto che non volevo venissimo ricordati per la peggior sconfitta iridata azzurra” : Cos’è successo, sul 26-46, all’intervallo di Italia-Porto Rico, negli spogliatoi di Wuhan? In sala stampa lo spiega Meo Sacchetti, che è riuscito a trovare una chiave psicologica per invertire il corso dell’ultima partita dei suoi azzurri, già privi di Gigi Datome, Alessandro Gentile e Luca Vitali, ai Mondiali di Cina 2019. Se la Nazionale è riuscita a vincere l’incontro per 94-89, il merito è anche, e soprattutto, ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 8 settembre. Italia vittoriosa all’ultimo respiro. Argentina nettamente avanti sulla Polonia - Spagna che allunga sulla Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Spagna-Serbia 45-37: iberici avanti di 8 lunghezze all’intervallo lungo! 15.19 CINA-NIGERIA 51-60: padroni di casa nettamente sotto a dieci minuti dalla fine! 15.18 Polonia-Argentina 41-70: inizia l’ultimo quarto! 15.15 Polonia-Argentina 39-68: dominio dell’Argentina, 37 secondi alla fine del terzo quarto. 15.12 Spagna-Serbia 35-27: +8 per i ragazzi di ...

Mondiali Basket 2019 – Gallinari non abbandona gli azzurri : “ora penso all’NBA - ma dopo…” : Danilo Gallinari commenta la rimonta di oggi contro il Porto Rico: le parole del cestista azzurro dopo l’ultima partita dell’Italia ai Mondiali di Basket 2019 Una prova difficile, quella affrontata oggi dai ragazzi dell’ItalBasket, ai Mondiali 2019, contro il Porto Rico. Dopo un inizio davvero deludente, gli azzurri di Sacchetti sono riusciti, solo verso la fine del terzo quarto, a riprendere in mano la situazione e a ...

Mondiali Basket 2019 – Gallinari non abbandona gli azzurri : “ora penso all’NBA - ma dopo…” : Danilo Gallinari commenta la rimonta di oggi contro il Porto Rico: le parole del cestista azzurro dopo l’ultima partita dell’Italia ai Mondiali di Basket 2019 Una prova difficile, quella affrontata oggi dai ragazzi dell’ItalBasket, ai Mondiali 2019, contro il Porto Rico. Dopo un inizio davvero deludente, gli azzurri di Sacchetti sono riusciti, solo verso la fine del terzo quarto, a riprendere in mano la situazione e a ...

Mondiali Basket 2019 – Che beffa per la Lituania! La Fiba riconosce l’errore arbitrale - ma il risultato ormai non cambia : Clamoroso ai Mondiali di Basket 2019: la Fiba riconosce un errore arbitrale ai danni della Lituania, ma il risultato non cambia Continua lo spettacolo dei Mondiali di Basket 2019, anche senza gli azzurri in campo tanti sono i motivi per continuare a seguire la rassegna iridata, nella quale non mancano le polemiche. Nella sfida di sabato a Nanchino tra Francia e Lituania, la squadra transalpina ha beneficiato di un errore arbitrale nei ...

VIDEO Italia-Porto Rico 94-89 - Highlights e sintesi Mondiali Basket 2019 : gli azzurri lasciano la Cina con la vittoria : Si conclude con il punteggio di 94-89 l’ultima gara dei Mondiali di Cina 2019 per l’Italia, che supera Porto Rico al supplementare dopo una gara dai due, forse anche tre volti: il primo è quello di una Nazionale che, per 25 minuti, non trova il bandolo della matassa, sprofondando fino al -26, poi riemerge e trova da Awudu Abass, Paul Biligha, Ariel Filloy e Amedeo Tessitori la spinta per rilanciare Marco Belinelli e Dnailo Gallinari. ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Porto Rico 94-89. Le pagelle degli azzurri : Belinelli ne mette 27 - Tessitori protagonista : L’Italia chiude il suo Mondiale con la vittoria contro il Porto Rico. Un successo arrivato al supplementare (94-89) dopo una bella rimonta nell’ultimo quarto. Queste le pagelle degli azzurri: Della Valle 5,5: vede il campo per pochi minuti, quando tutta la squadra collassa sotto i colpi di Porto Rico. A lui non riesce la scossa offensiva. Belinelli 7,5: doveva reagire alla terribile giornata vissuta con la Spagna e lo fa con ...

Basket - Mondiali 2019 - Danilo Gallinari : “Al Preolimpico ci sarò. Bisognava fare qualcosa per salvare la faccia” : E’ da poco terminato l’incontro tra Italia e Porto Rico, ultimo capitolo della rassegna iridata per gli azzurri ai Mondiali di Cina 2019, quando Danilo Gallinari appare ai microfoni di Sky per esprimere un incrocio tra soddisfazione per la vittoria, delusione per quel che non è stato, prospettive per il futuro in America e in azzurro. Queste le sue dichiarazioni: “Bisognava fare qualcosa per salvare almeno la faccia, nel senso ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia vittoriosa con brividi - rimonta da -26 e la spunta al supplementare su Porto Rico : In una partita che per gli azzurri non vale altro che una nona (o decima, a seconda di cosa farà domani la Lituania) posizione ai Mondiali di Cina 2019, l’Italia inizia malissimo, va sotto anche di 26 punti nel terzo quarto, poi rimonta, si fa portare al supplementare, ma alla fine batte Porto Rico con il punteggio di 94-89. In questo incontro particolare, il miglior realizzatore è Marco Belinelli, che chiude questa rassegna iridata con 27 ...