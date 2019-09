Mirabilandia offre 400 posti di lavoro ad attori e figuranti con contratto stagionale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019), uno dei parchi divertimento più famosi e grandi d'Italia, situato nei pressi di Ravenna, cerca attualmente 400in grado di travestirsi da personaggi dell'horror e far salire l'adrenalina ai clienti. Ildurerebbe quasi un mese, precisamente a ridosso di Halloween. Il parco della Romagna si trasforma in stile horror Il parco di divertimenti di Ravenna ha deciso di offrire ai suoi ospiti un viaggio nel mondo horror, "spaventando" i suoi clienti per un'iniziativa che andrà avanti dal 5 ottobre al 3 novembre. Per questo progetto, il parco cerca 400disa partecipare all'Halloween Horror Festival. La festa di Halloween, ormai, ha preso piede anche in Italia ed è una ricorrenza anglosassone che in molti seguono. Per spargere il terrore tra i visitatori,è quindi alla ricerca di creature orripilanti, zombie, lupi ...

