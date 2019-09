Mike Bongiorno | dieci anni dopo

Fonte : gqitalia

(Di domenica 8 settembre 2019) Michael Nicholas Salvatore, in arte, nato a New York il 26 maggio 1924 da un’agiata famiglia di italo americani, è morto l’8 settembre lasciando un impronta indelebile nella storia della televisione italiana. Tutto è iniziato dalla grande depressione del 1929 nell’America messa in ginocchio dal crollo di Wall Street. Il piccolo Michael all’età di 5viene riportato in Italia a Torino, dove frequenta il liceo classico e scrive sulle pagine sportive della "Stampa" gustandosi le occasioni in cui può seguire la sua amata Juventus. Durante la guerra vive il suo primo momento di gloria combattendo contro l’occupazione nazifascista come staffetta partigiana, incaricato per la sua perfetta conoscenza dell’inglese a trasmettere e tradurre messaggi a Torino e Milano. Un impegno che gli costa la condanna a morte. A 20rischia di finire nella lunga lista degli eroi ...

