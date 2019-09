Mattino Cinque | anticipazioni della prima puntata di domani | lunedì 9 settembre

Fonte : blogo

(Di domenica 8 settembre 2019) Ritorna domattina, a partire dalle 8:45 su Canale 5,, il programma di infotainment condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che vedremo in onda dalal venerdì fino al mese di giugno, e arrivato stavolta alla sua tredicesima edizione.Una delle principali novità di quest'anno sappiamo già essere il cambio di location., infatti, andrà per lavolta in onda dallo Studio 7 di Cologno Monzese. Il rotocalco mattutino presenterà una scenografia completamente rinnovata, mentre non sembra ci saranno grossi cambiamenti in fatto di contenuti.

