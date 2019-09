Martin Eden è l' Italia che osa

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2019) Stenio Solinas Film entrambi visionari, l'no, di Pietro Marcello, e l'americano Joker, di Todd Phillips, si sono ritrovati come incomodo, a questa 76ª Mostra, la Storia con la esse maiuscola incarnata dal J'accuse di Roman Polanski, «grande vecchio della cinematografia». Ne è uscito un verdetto che, pur lasciandoci un po' con l'amaro in bocca (soltanto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile a Luca Marinelli), rispecchia in fondo i valori in campo. Todd Phillips vede sacrificato il suo magnifico Joaquim Phoenix, il Joker più Joker mai visto, ma si aggiudica il Leone d'Oro alla regia; Polanski si ritrova un Gran Premio che lo ripaga anche delle polemiche più o meno pretestuose che l'avevano visto protagonista ancor prima che il festival prendesse il via. L'amarezza relativa aè da addebitarsi anche al fatto che da anni la nostra ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2019 #Venezia76 COPPA VOLPI per il migliore attore / for Best Actor a/to: Luca Marinelli nel film/in… - robertosaviano : Felice che Luca Marinelli abbia dedicato la Coppa Volpi data al suo talento a chi salva vite in mare. Dobbiamo smon… - Corriere : Le parole dell'attore Luca Marinelli, protagonista di «Martin Eden» di Pietro Marcello, che ha appena vinto la Copp… -